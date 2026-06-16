1995年以来、31年ぶりに帰還

J1の浦和レッズは6月11日、明治安田J1百年構想リーグまで京都サンガF.C.を率いていた曹貴裁監督が就任することを正式発表した。

曹監督にとっては、選手時代に所属した1995年以来、31年ぶりの古巣復帰となる。2025シーズンでは、京都をリーグ3位まで導くなど、Jリーグでも存在感を示していた。

そのなかで、曹監督が浦和の新指揮官に就任した。シーズン移行がスタートする2026-27シーズンから指揮を執り、浦和をリーグ優勝に導くことが期待される。

者貴裁監督のコメントは以下のとおり。

「浦和レッズを愛する全てのみなさまへ2026/27シーズンより監督を務めさせていただく、者です。かつて浦和レッズのユニフォームを着て闘った者として、再びこのチームに戻ってこられたことを心から光栄に思っております。この浦和レッズというチームで新たなチャレンジができることに喜びを感じていると同時に、『選手が躍動し、それを見たファン・サポーターの方々が熱狂するフットボール』を体現していく責任を強く感じています。

私自身のことで言えば過去に明確な過ちをおかしてしまった中で、反省と自戒の念を持ち一歩ずつ歩んできました。そして、そのような立場であった私に対し、チャンスを与えてくれた京都サンガでは、多くの方々に支えていただき、共に過ごす中でたくさんの気づきを得ることができました。

この浦和レッズでのチャレンジをするにあたって、一番大事なことは、新しい仲間たちと信頼関係を築き、どんなことがあっても前を向くエネルギーを生み出していくことだと思っています。ピッチの中で見せる選手の思い、エネルギーを結集させ、ひとつのドラマを一生懸命作っていきたいと思います。新しいチャレンジを応援してもらえると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」（FOOTBALL ZONE編集部）