【わさび余ったらコレ】いつもの野菜が劇的においしくなる！オトナの絶品冷菜 

お刺身やお寿司、蕎麦などを引き立てるわさび。ですが、それ以外でなかなか使わず、いつの間にか賞味期限切れ間近に…ということも。ツンとした香りとピリッとした辛さが食欲をそそるわさびは、和えるだけでいつもの食材をぐっとおいしくしてくれる優秀な調味料として活躍してくれます。



今回は手軽に作れるわさびレシピを4品ご紹介します。

▼ねっとり食感がくせになる「長芋とアボカドのわさびドレッシング和え」

長芋とアボカドをわさびドレッシングで和えた、おしゃれな一品。ねっとりした食感にわさびのピリッとした刺激がよく合います。材料を切って和えるだけなので、あと一品ほしいときにもすぐ作れます。

▼わさびが香る「蒸し鶏の明太マヨわさびサラダ」

蒸し鶏とかいわれを明太マヨわさびソースで和えたサラダ。わさびのきいたソースが鶏肉によく絡んで、箸が止まらないおいしさです。ボリュームもあるので、主菜の代わりにも活躍します。

▼シャキッとさわやか「ピリッとわさび味！トマトの塩昆布和え」

トマトと塩昆布をわさびで和えた、さっぱりとした副菜。塩昆布のうまみとわさびの風味がトマトに絡んで、食欲をそそる味わいに。材料3つで5分あれば完成する手軽さも魅力です。

▼コクとパンチのある「ズッキーニのおかかマヨわさび」

ズッキーニをおかかとマヨネーズ、わさびで和えた一品。わさびがマヨネーズのコクを引き締めて、後を引くおいしさに。ズッキーニをレンジで加熱するだけなので、調理の手間もほとんどかかりません。





どのレシピも、わさびを少量加えるだけで味がぐっと引き締まります。余ったわさびを活かせる手軽なレシピばかりなので、冷蔵庫に眠っているわさびを見つけたら、ぜひ今日の一品に試してみてくださいね。