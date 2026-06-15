15日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ秋田庄内は、森田茉莉（28）の新加入とアンドラデ・レイレライニ（26）のレンタル移籍での加入を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

森田は東京都出身のリベロで、日本女子体育大学を卒業後の2021年にPFUブルーキャッツ（現・PFUブルーキャッツ石川かほく）へ入団。同チームで4シーズンにわたりプレーし、2023年にヴィクトリーナ姫路に移籍した。姫路に2シーズン在籍した後、2024-25シーズン限りで現役を引退していたが、2年ぶりの現役復帰が決まった。

一方、レイレライニはブラジル出身のアウトサイドヒッターで、岐阜協立大学在学中の2021年にブレス浜松へ入団。同大学を卒業後もブレス浜松でプレーし、2025年にＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズへ移籍したものの、在籍1季目となる2025-26シーズンはSVリーグ女子での出場機会がなかった。

2選手はクラブを通してコメントしている。

■森田茉莉

「この度、アランマーレ秋田庄内に加入させていただくことになりました、森田茉莉です。また、SVLの舞台でバレーボールに挑戦できることを大変嬉しく思います。そしてバレーボールが繋いでくれた縁への感謝を忘れず、バレーボールを通して見てくださる方々に勇気や元気、そして笑顔を届けられるよう、今の自分にできる最大限のプレーでチームに貢献します。応援よろしくお願いいたします！」

■アンドラデ・レイレライニ

「このたび、KUROBEアクアフェアリーズからレンタル移籍し、アランマーレ秋田庄内でプレーすることになりました。新しいチャレンジができることにワクワクしています！たくさんのことを学びながら、自分らしく全力でプレーし、チームの力になれるよう頑張ります。いつも応援してくださる皆さま、本当にありがとうございます。成長した姿を見せられるよう精一杯頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします！」

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