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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「久しぶりの大混雑も…夜パークで過ごす誕生日の締めくくり | PECO's Birthday 2026 in Tokyo Disneyland Vol.3」と題した動画を公開しました。動画では、ぺこさんの誕生日を祝う東京ディズニーランドでの1日の締めくくりとして、夜のパークを満喫する様子が収められています。



夕暮れ時、アトラクションの待ち時間が軒並み長くなっている中、二人は「蒸気船マークトウェイン号」へ向かいます。向かう道中、ウエスタンランドが工事中で植栽だらけになっている様子も確認できます。乗船前にはモバイルオーダーのキャンセルをうまく拾い、「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」で「フルーティフィズ（ウォッカ＆ビターオレンジシロップ）」を購入することに成功しました。蒸気船マークトウェイン号ではお酒を飲みながらの乗船が可能とのことで、お酒を片手にアメリカ河を巡る優雅な船旅を楽しみます。



船を降りるとエレクトリカルパレードが近づき、周辺は大混雑に。二人はトゥモローランドの「トレジャーコメット」へ移動し、「グローグー」のグッズを探します。しかし、アプリで確認するとお目当てのアイテムは残念ながら売り切れという結果に。それでも気を取り直し、昼間の混雑が嘘のように空いていた「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」へと足を運び、アトラクションを満喫しました。



夜が深まると、「プラズマ・レイズ・ダイナー」でもキャンセル枠を取得してレモンサワーを手に入れ、キャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」の鑑賞場所を探します。今回は普段よく見るアドベンチャーランド側ではなく、トゥモローランド側のベンチを確保。「ゆっくり鑑賞できて素敵でした」と、シンデレラ城を彩る大迫力の光と炎のショーを堪能しました。ショー終了後は、一斉に帰路につく大勢のゲストでワールドバザールが大混雑する中、パークを後にしました。一日の終わりに、ぺこさんは「大満足」の様子を見せています。



混雑する時間帯でもこまめにモバイルオーダーを活用したり、空いているアトラクションを狙ったりと、夜のパークを効率的に楽しむ様子が収められていました。大混雑のディズニーランドを訪れる際の、スケジュール決めの参考になりそうです。