女優の佐々木希（38）が6月10日に行ったインスタグラムへの投稿が話題だ。

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「カレンダーオフショット」との文言が添えられた動画で佐々木は真っ白なベッドの中でうつぶせの姿勢。視線の先にはカメラマンがおり、撮影中であることが分かる。佐々木は9日にデビュー20周年を記念するカレンダーを発売しており、動画については「リラックスして撮影する事が出来ました」と明かしている。

動画が公開されるや、各メディアはこぞって動画についての記事を配信。人気女優の佐々木の芸能活動20周年を祝うカレンダーについての記事だけに、そのコメント欄には称賛コメントがたくさん……かと思いきや、そうでもないのだという。週刊誌芸能記者はこう話す。

「《こんなにきれいでかわいい若い奥さんがいるのになんで夫はあんな事してたんだろ？》《必死に仕事してる姿が可愛そうに見えてくる》といった、佐々木さんに同情的なコメントが集まってしまっています。記事で取り上げられている対象こそ佐々木さんですが、どうしても、夫の「多目的トイレ不倫」の一件がチラついてしまう視聴者は多いようです」

佐々木の夫といえば「アンジャッシュ」の渡部建（53）で、スキャンダルを報じられたのは2020年のこと。6年も前の、しかも佐々木に関してではないコメントがついてしまうのは、やはり、渡部の所業がそれだけインパクトが大きかったことの裏返しだろう。

実際、佐々木も2025年に出演した「1周回って知らない話」（日本テレビ系）で、「いまだに許してない」と明かしていたほどで、まあ、それはサレ妻としては当然だろうが、「今回の投稿が、渡部さんの過去の一件を意識したものである可能性は否定できない」と語るのはスポーツ紙芸能デスクだ。

「動画が投稿されたのが6月10日だったんです。実は、この日の6年前である2020年6月10日に、渡部さんは文春オンラインで『多目的トイレ不倫』を報じられ、活動休止に入りました。その同じ日に佐々木さんが自身の仕事シーンを公開したということは……渡部さんへの“当てつけ”の可能性も全否定はできない。そう見る向きもあります」

果たして、公開日に何らかの意味はあったのだろうか？

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