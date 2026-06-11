【薬屋のひとりごと 後宮異聞録】 6月15日よりサービス開始予定 ジャンル：シミュレーション 価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

CTWは、ゲームプラットフォーム「G123」の新作ゲーム「薬屋のひとりごと 後宮異聞録」を6月15日よりサービスを開始する。

本作はアニメ「薬屋のひとりごと」を原作とした、オンラインで楽しめるシミュレーションゲームで、スマートフォン・タブレット・PCのWebブラウザ上でプレイ可能なブラウザゲームとなっている。

プレーヤーは猫猫を操作し、宮中や花街で起きるさまざまな問題に向き合い、ステージを進めながら「薬屋のひとりごと」の世界の日常を、体験することができる。ゲーム内には「猫猫」、「壬氏」をはじめ、「高順」、「玉葉妃」、「小蘭」、「子翠」など、総勢35名以上のキャラクターが登場する。

また、事前登録キャンペーンが20万件を突破したため、リリース時に期間限定でゲーム内アイテムプレゼントも実施決定。なお、引き続き事前登録を受け付けている。

【事前登録報酬】

・抽選券×50

・お茶×20

・小蘭

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

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