「薬屋のひとりごと」の世界を追体験。ブラウザゲーム「薬屋のひとりごと 後宮異聞録」が6月15日より正式サービス開始！
【薬屋のひとりごと 後宮異聞録】 6月15日よりサービス開始予定 ジャンル：シミュレーション 価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)
・抽選券×50
(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
CTWは、ゲームプラットフォーム「G123」の新作ゲーム「薬屋のひとりごと 後宮異聞録」を6月15日よりサービスを開始する。
本作はアニメ「薬屋のひとりごと」を原作とした、オンラインで楽しめるシミュレーションゲームで、スマートフォン・タブレット・PCのWebブラウザ上でプレイ可能なブラウザゲームとなっている。
プレーヤーは猫猫を操作し、宮中や花街で起きるさまざまな問題に向き合い、ステージを進めながら「薬屋のひとりごと」の世界の日常を、体験することができる。ゲーム内には「猫猫」、「壬氏」をはじめ、「高順」、「玉葉妃」、「小蘭」、「子翠」など、総勢35名以上のキャラクターが登場する。
また、事前登録キャンペーンが20万件を突破したため、リリース時に期間限定でゲーム内アイテムプレゼントも実施決定。なお、引き続き事前登録を受け付けている。
【事前登録報酬】
・抽選券×50
・お茶×20
・小蘭
❖━━━━━━━━━━❖- 薬屋のひとりごと 後宮異聞録 (@kusuriya_ki_ja) June 11, 2026
6月15日正式サービス開始🍃
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アニメ『#薬屋のひとりごと』公式ゲーム#薬屋異聞録 のリリース日が決定✨
いよいよリリース間近🐈
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