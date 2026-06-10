乗船予約なしでもミッキーに会える!?ディズニークルーズ船を120%楽しむ攻略法
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「これはもう動くテーマパーク!! | 初めてのディズニー・クルーズ・ライン Day 2 Vol.2」を公開した。動画では、最新クルーズ船「Disney Adventure」に乗船した直後の様子や、船内の豪華な設備、出航セレモニーなどを詳しく紹介している。
シャトルバスを利用してターミナルへ向かったYamatoStyleは、優先乗船のメリットを活用してスムーズに船内へ。乗船直後には、本来予約が必要なミッキーマウスとのグリーティングに偶然参加できるという嬉しいサプライズが起きた。その後は、『フローズン』や『塔の上のラプンツェル』をテーマにした「Enchanted Summer Restaurant」などを散策し、船内とは思えない大規模なレストランに驚きの声を上げている。
また、子ども向けエリア「Disney's Oceaneer Club」のオープンハウスへ足を運び、アトラクションのシミュレーターやスパイダーマンの体験型ゲームなどに挑戦。その後、吹き抜けの「Disney Imagination Garden」で開催された出航セレモニーショー「Let's Set Sail」を鑑賞し、ミッキーや仲間たちと一緒に華やかな航海の始まりを祝った。
動画の最後には、ビュッフェでの食事の様子も収められており、初めてのディズニークルーズを計画する人にとって、乗船日の過ごし方の参考になるだろう。豪華絢爛な「動くテーマパーク」の全貌を、ぜひ動画でチェックしてみてはいかがだろうか。
シャトルバスを利用してターミナルへ向かったYamatoStyleは、優先乗船のメリットを活用してスムーズに船内へ。乗船直後には、本来予約が必要なミッキーマウスとのグリーティングに偶然参加できるという嬉しいサプライズが起きた。その後は、『フローズン』や『塔の上のラプンツェル』をテーマにした「Enchanted Summer Restaurant」などを散策し、船内とは思えない大規模なレストランに驚きの声を上げている。
また、子ども向けエリア「Disney's Oceaneer Club」のオープンハウスへ足を運び、アトラクションのシミュレーターやスパイダーマンの体験型ゲームなどに挑戦。その後、吹き抜けの「Disney Imagination Garden」で開催された出航セレモニーショー「Let's Set Sail」を鑑賞し、ミッキーや仲間たちと一緒に華やかな航海の始まりを祝った。
動画の最後には、ビュッフェでの食事の様子も収められており、初めてのディズニークルーズを計画する人にとって、乗船日の過ごし方の参考になるだろう。豪華絢爛な「動くテーマパーク」の全貌を、ぜひ動画でチェックしてみてはいかがだろうか。
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