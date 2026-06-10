ともにスノーボードで五輪出場

2月のミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が9日、自身のインスタグラムで結婚したことを報告した。お相手はスノーボードで五輪出場の経験がある今井胡桃さん。五輪ボーダー同士のカップルに、ファンも祝福を送った。

戸塚は投稿で「ご報告です いつも応援してくださる皆様へ」とはじめ、「このたび今井胡桃さんと結婚致しました これからも2人で笑って支え合いながら、私たちらしく歩んでいきたいと思います。まだまだ未熟な2人ですが、温かく見守っていただけると嬉しいです 今後ともよろしくお願いします」と報告。夫婦での2ショット写真も公開した。

また今井さんもインスタグラムで「大切な人と家族なれること、すごく嬉しいです。これからも支え合い、楽しく温かい家庭を築いていきたいと思います」と喜びを記した。

コメント欄では「えええ！！！！ご結婚おめでとうございます」「素敵な写真 お幸せに」「ついに…！おめでとうございます！」などと祝福の声が多数集まった。またこの日は、戸塚が大ファンと公言している人気ロックバンド「Mrs.GREEN APPLE」の公式ファンクラブ「Ringo Jam」が発足して10周年の記念すべき日ということもあり「さすがJAM’Sです」「今日発表するところがさすがジャムズです」「6月9日は記念すべき日ですね」「え！JAMS10周年に合わせて？！」などとも書き込まれた。

ミラノ五輪で3度目の五輪出場となった戸塚は、男子ハーフパイプ決勝で1回目に91.00点をマークすると、2回目はトリプルコークのコンボを見事に決め、95.00点のハイスコア。トップに立ち、そのまま逃げ切った。

お相手の今井さんもスノーボード女子ハーフパイプで2018年平昌五輪、2022年北京五輪に出場したオリンピアン。2022年夏に現役を引退している。ミラノ五輪の表彰式のあと、戸塚は獲得した金メダルを今井さんの首にかけ、固く抱擁をかわしていた。



（THE ANSWER編集部）