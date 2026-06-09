TVアニメ「ONE PIECE」のエンディング主題歌「その未来」などで知られる4人組ロックバンド「時速36km」のボーカル・ギターの仲川慎之介が9日、自身のSNSを更新。自身を巡る情報について、声明を発表した。

仲川を巡っては、一部暴露系SNSアカウントで不倫疑惑が投稿されていた。

この日、「時速36kmを応援してくださっている皆様へ」とする文書を公開し「この度は、Vocal&Guitar仲川慎之介に関するSNS上の投稿により、ご心配をおかけしてしまい申し訳ございません」と謝罪。「本件に関する声明を公式アカウントより発表するとお伝えしておりましたが、諸般の事情により、現状はそれが叶わない状況となりました。先日、ライブ配信にて仲川本人より本件の経緯についてご説明いたしましたが、その内容を時速36kmの公式アカウントにて改めて掲載することもできません。つきましては、本件に関する発信をメンバー個人から行わせていただきます」とした。

本件については「改めて、仲川慎之介が不倫及び不貞行為をしていた事実は一切ございません」と主張。「この点については、メンバー全員で明確に否定させていただきます」とし「なお、本件については、関係者への配慮から公表を控えている事項もございます。今後も事実と異なる主張や、私どもの名誉を損なう発信が継続する場合には、記録している資料および当方の把握している事実に基づき、更なる対応を講じることを検討いたします」と指摘した。