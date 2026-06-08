田代まさし、いかりや長介さん＆志村けんさんの“関係”告白「いいのかな…」
元タレントでアーティストの田代まさしが、7日に配信されたYouTubeチャンネル『井口・谷本・島やんのながら見チャンネル』に出演。いかりや長介さんと志村けんさんとの関係を告白した。
【動画】田代、いかりやさん＆志村さんの“関係”告白
「全員集合のトップは長さんだから、まとめるけど。志村さんが『どうですか？』って」と当時の様子を回顧。「いかりやさんと志村さんって仲良かったんですか？」との質問には、ニヤリとして「いいのかな…。この番組が伸びればいいと思って」と切り出した。
その上で「（志村さんは）長さんとめちゃくちゃ仲悪かった」とぶっちゃけ。「長さんはリーダーだから。でも、志村さんはやりたいことあるわけじゃないですか。でも『こうじゃねえよ』っていうのが我慢できなくなって（志村さんは）結局『加トちゃんケンちゃん』に行く。志村さんの自由になるじゃないですか」と語っていった。
【動画】田代、いかりやさん＆志村さんの“関係”告白
「全員集合のトップは長さんだから、まとめるけど。志村さんが『どうですか？』って」と当時の様子を回顧。「いかりやさんと志村さんって仲良かったんですか？」との質問には、ニヤリとして「いいのかな…。この番組が伸びればいいと思って」と切り出した。
その上で「（志村さんは）長さんとめちゃくちゃ仲悪かった」とぶっちゃけ。「長さんはリーダーだから。でも、志村さんはやりたいことあるわけじゃないですか。でも『こうじゃねえよ』っていうのが我慢できなくなって（志村さんは）結局『加トちゃんケンちゃん』に行く。志村さんの自由になるじゃないですか」と語っていった。