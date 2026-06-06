惜しまれつつも活動終了となってしまった嵐。今後、彼らのような国民的アイドルグループは登場するのだろうか。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、注目のボーイズグループを紹介します。

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「デビュー前」とは思えぬ完成ぶりで先輩を驚かせている

5月31日、東京ドームで行われた「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の最終公演で、26年半にわたる活動に幕を下ろした嵐。

東京ドームでご覧になったかたや生配信をご覧になったかたに、配信チケット告知のテレビCMで彼らの軌跡を再確認したかたたちを加えたら、いったいどれだけの人数が彼らの最後を見たのやら。改めて、嵐は唯一無二の国民的アイドルグループだったと断言できます。

まだまだ、すてきな余韻に浸っていたいし、メンバーが個々に口にしていた「ありがとう」を宝物として冷凍保存したい気持ちです。そんな嵐のような「国民的」アイドルやアーティストになるべく、日々努力を重ねているボーイズグループが大勢いらっしゃいます。

まずは嵐の直属の後輩であり、ライブで嵐の名曲を歌い、踊り、演奏しているACEes、B&ZAI、KEY TO LITの3グループです。

2025年2月、いわゆる"ジュニア再編成"が行われた際には、彼らにも大きな戸惑いがあったに違いありません。それに、最初に組まれたグループとメンバーを大切にし、共にデビューを夢見てきたファンの皆さんの中には落胆の二文字さえあったことでしょう。

でも、あれから1年3か月が過ぎ、件の3グループは、それぞれの強みや特徴を武器に華やかな活動をしている真っ最中。バラエティー番組やドラマ、映画でも「デビュー前」とは思えぬ完成ぶりで、先輩共演者を驚かせているところです。

7月期は、ACEesの深田竜生くん（24才）が『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日系）で連続ドラマ単独初主演を果たし、メンバーの浮所飛貴くん（24才）が共演。

ACEesは歌番組などで嵐の名曲をカバーする機会が多く、それがとても似合っているうえ、5月31日の最終公演でもバックを務めました。有名な「世界中に嵐をまきおこす」とも重なって、"ポスト嵐"にもっとも近い気がします。

『1周回って知らない話』（日本テレビ系）で何度も共演している浮所くんには一度、「早くデビューしたいよね」と話しかけたことがあるのですが、私がそれを言い終わるか終わらないうちに「ぼくもしたいです」と目をキラキラさせながら元気に答えた彼の笑顔が忘れられません。

彼らも事務所も「CDデビュー」を「正式デビュー」としている以上は、とにかく実現することを祈るしかなく、彼らと同じフィールドで満開一歩手前まで花を咲かせているB&ZAIやKEY TO LITにも同じ思いを抱いているところです。

セカンドチャンスでブレークし純烈をバーターで呼ぶ！？

この3グループの活躍の裏では、事務所の先輩たちによる各所での後押しがあるものです。中でも嵐の二宮和也くん（42才）は彼らのみならず、他事務所の若手グループの"お兄さん的存在"となりつつあります。

そんなニノが『ニノなのに』（TBS系）で目をかけているのがM!LK。昨年、流行語にもなった「ビジュいいじゃん」が決めぜりふの代表曲『イイじゃん』があれだけバズったのに、今年も『爆裂愛してる』や『好きすぎて滅！』がXやTikTokで大バズリしているうえ、バラエティー出演や個々のドラマ出演が絶え間なく続いています。

7月期は佐野勇斗さん（28才）が『君の好きは無敵』（同）に出演。5月18日、『テレビ×ミセス』（同）にM!LKが出演した際、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さん（29才）宅をメンバー全員で訪れ、大森さんに「どうしたら売れるのか」相談したことを2人が振り返った場面には泣けてきました。

約10年、地道にがんばってきたからこその大ブレーク。これは強いと思います。

「バズる」「強い」といえば、6月20日より、初の冠特番『モナキ 純度100％！』（テレビ朝日系）の放送が決定。今夏は東名阪でのZeppツアーも予定されているモナキは、デビュー曲『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』の関連動画の総再生回数が13億回超えの快進撃を続けています。

最大の特徴は「セカンドチャンス」。純烈のリーダーであり、名プロデューサーでもある酒井一圭さん（50才）による、文字通りの「セカンドチャンスオーディション」で応募者約1000人の中から選ばれた4人は、兄貴分の純烈が6年かけて積み重ねてきたことを1年未満で成し遂げてしまいそうな予感。酒井プロデューサーも改めてSNSの威力に驚き、「モナキのバーターで純烈をよろしく」とも言っていらっしゃいます（笑い）。

そして、あの秋元康さん（68才）はモナキ同様、セカンドチャンスのメンバーが多数いるSHOW-WAやMATSURIに続いて、"男性版AKB48"とも言うべき、プロジェクト『シアターボーイズグループ』からデビューしたCloud tenをプロデュース。

彼らの素顔が見られる『Cloud ten Begins〜あなたが見つける無色のアイドル〜』（Leminoにて独占配信）を生で見る機会に恵まれたのですが、まさに多くのメンバーが無色でした。でも、若いのにセカンドチャンスを掴みにきたメンバーがいるとも聞いています。

果たして8月2日には、東京・お台場の『ダイバーシティ東京プラザ』内に専用劇場が開設され、いよいよ48グループ同様、「会いに行けるアイドル」となります。

こうした彼らにとって追うべき嵐の背中はあまりにも大きすぎますが、目標としてはこれ以上、確かで揺るがぬ存在もありません。そのすてきな過程をこの目に焼きつけたいと思います。

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2026年6月18日号