フリーアナウンサーの有働由美子（57）が5日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に生出演し、最近の体調不良について明かした。

この日の放送には有働が「凄い好き」と公言するシンガー・ソングライター藤井フミヤがゲストとして登場。それに備えて「飲み過ぎるとむくんだりするのでシュッとしてお会いしたい」と2週間ほど前から節制を続けていたという。

しかし1週間前に仕事仲間から「相談がある」と誘われ飲みに行くことに。「その日、生の貝、いろんな種類の貝をいただくっていう…日本酒を1時間45分ぐらいで8合ぐらい飲んで、夜まで飲んでしまって」とかなり飲んで帰宅。2〜3時間後の明け方に起きると「手がギュって握れないぐらいパンパンに腫れ上がってもの凄く手の平がかゆくて、起き上がって洗面台で手の平かきむしるみたいにかいて。ふと見たら体中に太いみみず腫れみたいなのが全身にできて」と体に異変が現れた。

病院に行くと「短い時間に急速に飲酒したために肝臓が疲れてしまったんだろう、処理能力を超えたんだろう。それと疲労から来るアレルギーになってしまったんだろう」という診断を受けた。

有働は「皆さんもよくあるパターンの飲み会、そういう感じかと思いますけど」と語り、「どうぞ皆様も気を付けてみみず腫れなどできないように過ごしていただければと思います」と苦笑いでリスナーへメッセージを送った。