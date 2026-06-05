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デリバリー配達員のレクターが、「【改悪か】Uber Eatsのランクが大幅変更！専業以外は稼げなくなる？【Uber Eats配達員】」を公開した。動画では、6月17日から一部エリアで試験導入されるUber Eatsのランクシステムの変更点と、配達員への影響について解説している。



今回のアップデートは、「Uber Eats Pro プログラム」のランク特典と条件が大幅に変更されるというもの。対象となる仙台、名古屋、京都の各エリアで試験導入される。新しいプログラムでは、ランクが上がるほど報酬に直結する仕組みとなり、最高ランクの「ダイヤモンド」になると、指定条件を満たすことで追加報酬が得られる「特別インセンティブ」が案内される。たくさん配達すれば効率よく稼げるようになる仕組みだ。



しかし、ランクを維持・昇格するための条件として、新たに「応答率」と「キャンセル率」が導入された。例えばダイヤモンドの場合、一定の配達ポイントに加え、応答率30%以上、キャンセル率8%以下という条件を満たす必要がある。レクターは、高ランクの配達員に対する「優先配達」の度合いが懸念点だと指摘する。「優先度が高くなりすぎると縛り要素が強くなる」と分析し、応答率を維持するために無理な注文を受けざるを得なくなる可能性を危惧した。



さらに、悪天候時の長距離案件、タワーマンションへの配達は避けて立ち回る配達員も多いが、今回の変更によって雨の日の稼働も困難になると予想している。



高ランクの配達員に注文が飛びやすくなる以上、隙間時間を利用して気軽に配達する副業層は稼ぎづらくなるかもしれない。競合他社である「ロケットナウ」の動向も含め、今後のデリバリー業界における報酬体系の変化には注意が必要だ。配達員は情報を追いながら、自身の稼働スタイルに合わせて最適なプラットフォームを選択していくことが求められる。