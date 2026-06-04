狭い部屋でも快適な癒やし空間を確保。【アイリスプラザ】座椅子なら自由自在な3WAYスタイルで心地よさを追求しAmazonで販売中！
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一人暮らしの特等席はこれ一台で完成。【アイリスプラザ】座椅子がもたらす極上のくつろぎ体験は今すぐ手に入るAmazonで販売中！
ワンルームに最適なワイドサイズの3WAY座椅子。ソファ、カウチ、フラットの3通りに変形可能で、気分やシーンに合わせてスタイルを使い分けられる。14段階のリクライニング機能と、ウレタンフォームの贅沢なクッション性により、長時間の読書やお昼寝も快適。さらりとしたファブリック生地でオールシーズン心地よく過ごせる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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座面を折りたたんだソファスタイルから、足を伸ばせるカウチ、横になれるフラットまで、シーンに合わせて3変化。限られたスペースを最大限に活用できる万能な設計だ。
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背もたれには14段階の細かいリクライニング機能を搭載。自分好みの角度を細かく調整できるため、映画鑑賞や読書、休息まであらゆる姿勢を完璧にサポートする。
中材にはウレタンフォームをたっぷりと使用しており、底つき感のないもちもちとした座り心地を実現。体を優しく包み込み、日々の疲れをリセットする癒やしの時間を約束する。
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麻のようなさらりとした触り心地のファブリック素材を採用し、季節を問わず快適に使える。背面まで同一の生地で覆っているため、どこから見ても美しいデザインだ。
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