オリックスは三方陽登の適時内野安打でサヨナラ勝利

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦は31日に3試合が行われた。ソフトバンクは西武に2-0で勝利し5連勝。ロッテは広島に6-5で、オリックスは日本ハムに3-2でそれぞれサヨナラ勝利を飾った。

ソフトバンクの先発のチャン・ジュンウェイ投手は6回6安打9奪三振無失点の力投で公式戦初勝利を挙げた。打線は3回、大泉周也外野手と秋広優人内野手の連打などで1死一、三塁とし、渡邉陸捕手の適時打で先制。8回には暴投の間に1点を追加した。渡邉と西尾歩真内野手が3安打を記録。敗れた西武は先発の与座海人投手が4回2/3を投げて10安打1失点。打線は6回以降無安打に終わった。

ロッテは初回に愛斗外野手と山崎剛内野手の適時打で2点を先制。その後は先発の森遼大朗投手が失点し、8回には坂井遼投手が被弾して勝ち越された。しかし9回、山崎、谷村剛内野手、立松由宇内野手の安打で2死満塁とし、代打・田村龍弘捕手のサヨナラ打で試合を決めた。

オリックスの先発・山岡泰輔投手は3回に連続犠飛で2点を失うが、リリーフ陣が無失点でつないだ。打線は6回に重盗で1点を返し、9回に堀柊那捕手の適時打で同点。最後は2死一、三塁から三方陽登外野手の適時内野安打で勝負を決めた。敗れた日本ハムは先発の古林睿煬投手が5回2/3を投げて1失点と試合をつくるも、最終回に登板した玉井大翔投手がリードを守れなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）