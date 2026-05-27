◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2026年5月26日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で出場。第4打席で代打を送られ、途中交代した。

思わぬアクシデントに見舞われた。4―1の4回1死二、三塁、ロッキーズ先発・フリーランドが投じたチェンジアップが大谷の右手首付近を直撃。トレーナーがベンチから飛び出し、大谷は顔をしかめながら右手を開いたり閉じたりして、状態を確認。そのうえで、大きく息を吐きながら一塁へと歩を進めた。今季5個目の死球に球場は騒然。大ブーイングが沸き起こった。

27日（同28日）の試合に投打同時出場が予定されているけに、状態が心配されたが、大谷は出場を続行。暴投で二塁へ進み、次打者・パヘスの適時二塁打で本塁へと還ってきた。

10―1の5回2死二塁の場面で第4打席が回ってきたが、代打・ラッシングが告げられ、場内にはざわめきが広がった。大量得点差が付いていたために大事を取っての“温存”の可能性も高いが、投球を受けた右手の状態が心配される交代となった。

初回の第1打席はナックルカーブを捉えたものの、打球は二塁手の正面へ。打球速度111.5マイル（約179.4キロ）の強烈なライナーを放ったが、二直に倒れた。E・ヘルナンデスの1号ソロで3―1とした直後の3回無死からの第2打席は一ゴロに終わった。死球で12試合連続出塁とはなったものの、2打数無安打で2試合ぶりの無安打となった。