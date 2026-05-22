【ポケモン】タマザラシのゼンマイフィギュアなどの新グッズシリーズが5月30日発売もぐもぐ姿にフォーカスしたグッズ「もぐもぐウォッチング！」登場
ポケモンは、同社公式ショップ・ポケモンセンターにて、新たなグッズシリーズ「もぐもぐウォッチング！」を5月30日より発売する（ポケモンセンターオンラインでは5月28日10時から取り扱い開始）。価格はA4クリアファイルが440円など。
ポケモンたちのもぐもぐ姿にフォーカスしたグッズ「もぐもぐウォッチング！」がポケモンセンターに登場。コケのついた岩を食べるゴローンのおにぎりポーチや、スリープが悪い夢ばかり食べているようすが描かれたリバーシブルクッションなど、夢中で食べる姿をテーマにしたグッズがラインナップされる。
食事の時間に手を叩いて喜ぶタマザラシのゼンマイフィギュアや、口からティッシュを取り出せるバチンウニのぬいぐるみティッシュケースなど、楽しい仕掛けの雑貨も勢揃い。デザインはイラストレーターのいもむし氏が担当している。
□ポケモンたちの「もぐもぐ姿」にフォーカスしたグッズが、ポケモンセンターに登場！
うばいあいぬいぐるみ もぐもぐウォッチング！ ジヘッド 1,980円
はんぶんこペアマスコット もぐもぐウォッチング！ ワッカネズミ 3,300円
ぶるぶるもぐもぐぬいぐるみ もぐもぐウォッチング！ バチンウニ 3,080円
ゆめくいクッション もぐもぐウォッチング！ スリープ 3,850円
おにぎりポーチ もぐもぐウォッチング！ ゴローン 2,200円
もぐもぐティッシュケース もぐもぐウォッチング！ バチンウニ 3,740円
もぐもぐスマホスタンド もぐもぐウォッチング！ マルノーム ゴクリン 2,970円
きんかいだいすき貯金箱 もぐもぐウォッチング！ デスカーン 3,850円
ハッピーぱちぱちフィギュア もぐもぐウォッチング！ タマザラシ 1,760円 / ハッピーぱちぱちフィギュア もぐもぐウォッチング！ タマザラシ にっこり 1,760円
海苔&ソース風味スナック バチンウニクリップ付き もぐもぐウォッチング！ 1,430円
はんぶんこペアプレートセット もぐもぐウォッチング！ ワッカネズミ 3,960円
ペア箸置きセット もぐもぐウォッチング！ ワッカネズミ 1,980円
PPランチョンマット もぐもぐウォッチング！ ずかん 660円 / PPランチョンマット もぐもぐウォッチング！ タマザラシいっぱい 660円
マグカップ もぐもぐウォッチング！ 2,420円
開襟シャツ もぐもぐウォッチング！ M / L 各7,150円
巾着トートバッグ もぐもぐウォッチング！ 3,300円
フェイスタオル もぐもぐウォッチング！ 1,540円
A4クリアファイル2ポケット もぐもぐウォッチング！ 440円
ステッカーセット もぐもぐウォッチング！ 1,100円
はんぶんこマスコット付きボールペンセット もぐもぐウォッチング！ ワッカネズミ 1,650円
アクリルキーホルダーコレクション もぐもぐウォッチング！ 880円
A5リングノート もぐもぐウォッチング！ 880円
マルチに使えるおくすりケース もぐもぐウォッチング！ スリープ 550円
クリアポーチ2枚セット もぐもぐウォッチング！ スリープ マルノーム ジヘッド ワッカネズミ 990円 / クリアポーチ2枚セット もぐもぐウォッチング！ ゴローン タマザラシ デスカーン バチンウニ 990円
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