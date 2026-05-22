【もぐもぐウォッチング！】 5月30日 発売予定 価格：440円～ ※ポケモンセンターオンラインでは5月28日10時から取り扱い開始

ポケモンは、同社公式ショップ・ポケモンセンターにて、新たなグッズシリーズ「もぐもぐウォッチング！」を5月30日より発売する（ポケモンセンターオンラインでは5月28日10時から取り扱い開始）。価格はA4クリアファイルが440円など。

ポケモンたちのもぐもぐ姿にフォーカスしたグッズ「もぐもぐウォッチング！」がポケモンセンターに登場。コケのついた岩を食べるゴローンのおにぎりポーチや、スリープが悪い夢ばかり食べているようすが描かれたリバーシブルクッションなど、夢中で食べる姿をテーマにしたグッズがラインナップされる。

食事の時間に手を叩いて喜ぶタマザラシのゼンマイフィギュアや、口からティッシュを取り出せるバチンウニのぬいぐるみティッシュケースなど、楽しい仕掛けの雑貨も勢揃い。デザインはイラストレーターのいもむし氏が担当している。

□ポケモンたちの「もぐもぐ姿」にフォーカスしたグッズが、ポケモンセンターに登場！

うばいあいぬいぐるみ もぐもぐウォッチング！ ジヘッド 1,980円

はんぶんこペアマスコット もぐもぐウォッチング！ ワッカネズミ 3,300円

ぶるぶるもぐもぐぬいぐるみ もぐもぐウォッチング！ バチンウニ 3,080円

ゆめくいクッション もぐもぐウォッチング！ スリープ 3,850円

おにぎりポーチ もぐもぐウォッチング！ ゴローン 2,200円

もぐもぐティッシュケース もぐもぐウォッチング！ バチンウニ 3,740円

もぐもぐスマホスタンド もぐもぐウォッチング！ マルノーム ゴクリン 2,970円

きんかいだいすき貯金箱 もぐもぐウォッチング！ デスカーン 3,850円

ハッピーぱちぱちフィギュア もぐもぐウォッチング！ タマザラシ 1,760円 / ハッピーぱちぱちフィギュア もぐもぐウォッチング！ タマザラシ にっこり 1,760円

海苔&ソース風味スナック バチンウニクリップ付き もぐもぐウォッチング！ 1,430円

はんぶんこペアプレートセット もぐもぐウォッチング！ ワッカネズミ 3,960円

ペア箸置きセット もぐもぐウォッチング！ ワッカネズミ 1,980円

PPランチョンマット もぐもぐウォッチング！ ずかん 660円 / PPランチョンマット もぐもぐウォッチング！ タマザラシいっぱい 660円

マグカップ もぐもぐウォッチング！ 2,420円

開襟シャツ もぐもぐウォッチング！ M / L 各7,150円

巾着トートバッグ もぐもぐウォッチング！ 3,300円

フェイスタオル もぐもぐウォッチング！ 1,540円

A4クリアファイル2ポケット もぐもぐウォッチング！ 440円

ステッカーセット もぐもぐウォッチング！ 1,100円

はんぶんこマスコット付きボールペンセット もぐもぐウォッチング！ ワッカネズミ 1,650円

アクリルキーホルダーコレクション もぐもぐウォッチング！ 880円

A5リングノート もぐもぐウォッチング！ 880円

マルチに使えるおくすりケース もぐもぐウォッチング！ スリープ 550円

クリアポーチ2枚セット もぐもぐウォッチング！ スリープ マルノーム ジヘッド ワッカネズミ 990円 / クリアポーチ2枚セット もぐもぐウォッチング！ ゴローン タマザラシ デスカーン バチンウニ 990円

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