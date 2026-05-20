東出昌大の野営デトックス…瀬戸大也、那須川天心が本音を吐露
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月18日（月）深夜０時30分より『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）の#３を配信した。
『東出昌大の野営デトックス』は、５年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した俳優・東出昌大が厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、１泊２日の野営生活を行う番組。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中でゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」。ABEMAオリジナルエピソードを含む全６回の配信でお届けする本番組、#３ゲストには、競泳選手の瀬戸大也とプロボクサーの那須川天心が登場した。
激しい雨が降る中、山歩きへ向けておにぎりを握りながら準備を進める３人。那須川から「東出さん、YouTube辞めたんですか？」と問われた東出は、「いま休止って言っているけど、再開の目処は特にない」と返答。続けて「普通に生活（の動画）だったんですけど、ここで飯作るのが定番になって。でも生活って普通にラーメン食いに行く日もあれば回転寿司の日もあったのに、『飯（動画用）作んないと』みたいなのが、生活じゃねえなと思って休みました」と休止の真相を明かす。さらに、「たぶん生活って暇つぶし」「お金があったらそのお金を使って暇をつぶすわけで。でも暇をつぶせないくらい忙しくなっちゃうと意味ないから。生きている実感を失うから……」と語り、自身が大切にしている“生活”のあり方についての価値観を告白。
雨の山道を歩き進め、渓流釣りのポイントへ到着した一行。東出は「食べることは殺すことなので。それをセットでやった方が多分食べ物は美味しい」「それって本当は当たり前なんですけどね。いま当たり前があまりにもないから……」と日々の狩猟や自然との共生を通じて培った独自の死生観を語る。東出からイワナ釣りのレクチャーを受け、釣り針にミミズを付ける那須川も「なんか無下にできないっすよね。こうやってミミズをやるのも同じ命じゃないですか。いろいろ考えさせられます」と真剣な眼差しに。その後、見事イワナを釣り上げた那須川は「本当に自然に生きている魚を自分の手で……」「（山では）食べるものもないじゃないですか。だからそういう有難みを、当たり前じゃないんだなってところを余計に感じられますよね」と“命”の重みと食への感謝を深く実感。
夜になり、焚き火を囲んでの晩酌の時間が訪れると、会話はそれぞれの人生の歩みへ。東出からの「今まで築いた地位みたいのが汚されるじゃないけど……、そういう危険性があるな、みたいな恐怖はなかったの？」というキックボクシングからの転向についての問いに対し、那須川は「あったんですけど……。地位とかいらないんですよね」「人生“実験”だと思っているんですよ。テーマが“人生実験”なんで。やってみなきゃ分かんないし、人間の可能性を、どこまでできるのかっていうところに、すごく興味がある」と独自の哲学を披露。「ベルトを持っているから強い、みたいに思われるのが嫌。自分がどこまでできるのかっていうのを、ずっと求めているのかもしれない」と飽くなき探求心を語る那須川の言葉に瀬戸も驚きの表情を見せた。
続いて瀬戸も、自身の栄光と挫折について口を開く。「2020年に金メダルを１個でも絶対獲るっていう勢いでやっていて、すごく調子がよかった。でもそこで、東京オリンピックが延期になって……」と当時の絶頂期から一転した状況を回顧。「自分の気持ちがついていかなくて。また１年間このコンディションをキープしとくキツさとかも（あった）。あそこが一番自分のピークだと思っていたので、自分の中で受け入れられなくて。結構『どうにでもなれ』みたいな感じになってしまって……」と当時の壮絶な葛藤を赤裸々に吐露。さらに、過去の騒動に関する東出からの問いかけに対し「スキャンダルで反省することがたくさんありました」と語り、競技への影響についても「露骨に出ますね。結構お酒に逃げたりとかっていうのはすごく多かったです。もう誰とも会いたくない」と当時の苦悩を打ち明けた。
トップアスリートの二人が抱える知られざる苦悩や哲学、そして大自然の中で語られる深い死生観。心震える対話が繰り広げられた『東出昌大の野営デトックス』#３は、「ABEMA」で無料配信中。
(C)朝日放送テレビ
『東出昌大の野営デトックス』は、５年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した俳優・東出昌大が厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、１泊２日の野営生活を行う番組。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中でゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」。ABEMAオリジナルエピソードを含む全６回の配信でお届けする本番組、#３ゲストには、競泳選手の瀬戸大也とプロボクサーの那須川天心が登場した。
雨の山道を歩き進め、渓流釣りのポイントへ到着した一行。東出は「食べることは殺すことなので。それをセットでやった方が多分食べ物は美味しい」「それって本当は当たり前なんですけどね。いま当たり前があまりにもないから……」と日々の狩猟や自然との共生を通じて培った独自の死生観を語る。東出からイワナ釣りのレクチャーを受け、釣り針にミミズを付ける那須川も「なんか無下にできないっすよね。こうやってミミズをやるのも同じ命じゃないですか。いろいろ考えさせられます」と真剣な眼差しに。その後、見事イワナを釣り上げた那須川は「本当に自然に生きている魚を自分の手で……」「（山では）食べるものもないじゃないですか。だからそういう有難みを、当たり前じゃないんだなってところを余計に感じられますよね」と“命”の重みと食への感謝を深く実感。
夜になり、焚き火を囲んでの晩酌の時間が訪れると、会話はそれぞれの人生の歩みへ。東出からの「今まで築いた地位みたいのが汚されるじゃないけど……、そういう危険性があるな、みたいな恐怖はなかったの？」というキックボクシングからの転向についての問いに対し、那須川は「あったんですけど……。地位とかいらないんですよね」「人生“実験”だと思っているんですよ。テーマが“人生実験”なんで。やってみなきゃ分かんないし、人間の可能性を、どこまでできるのかっていうところに、すごく興味がある」と独自の哲学を披露。「ベルトを持っているから強い、みたいに思われるのが嫌。自分がどこまでできるのかっていうのを、ずっと求めているのかもしれない」と飽くなき探求心を語る那須川の言葉に瀬戸も驚きの表情を見せた。
続いて瀬戸も、自身の栄光と挫折について口を開く。「2020年に金メダルを１個でも絶対獲るっていう勢いでやっていて、すごく調子がよかった。でもそこで、東京オリンピックが延期になって……」と当時の絶頂期から一転した状況を回顧。「自分の気持ちがついていかなくて。また１年間このコンディションをキープしとくキツさとかも（あった）。あそこが一番自分のピークだと思っていたので、自分の中で受け入れられなくて。結構『どうにでもなれ』みたいな感じになってしまって……」と当時の壮絶な葛藤を赤裸々に吐露。さらに、過去の騒動に関する東出からの問いかけに対し「スキャンダルで反省することがたくさんありました」と語り、競技への影響についても「露骨に出ますね。結構お酒に逃げたりとかっていうのはすごく多かったです。もう誰とも会いたくない」と当時の苦悩を打ち明けた。
トップアスリートの二人が抱える知られざる苦悩や哲学、そして大自然の中で語られる深い死生観。心震える対話が繰り広げられた『東出昌大の野営デトックス』#３は、「ABEMA」で無料配信中。
(C)朝日放送テレビ