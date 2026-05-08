RotoWear社が販売したTシャツ「LA Kick Celly」

ドジャース・大谷翔平投手が披露した新パフォーマンスが、早くもTシャツ化されて話題を呼んでいる。6日（日本時間7日）、敵地でのアストロズ戦で安打を放った後に左足を蹴り上げる動きを見せた。これに米企業が素早く反応して翌日にグッズ販売を開始。日米ファンから「めっちゃ欲しい」との声が寄せられている。

苦しんだ末の一打から生まれた。大谷は6日（同7日）の第1打席まで25打席連続無安打と不振に喘いでいたが、3回無死一塁の第2打席で右翼線への二塁打を放ち、ついに記録を止めた。

その直後、二塁ベース上で恒例のヒップロックに続き、左足を高々と蹴り上げる動きを披露した。実はダルトン・ラッシング捕手がきっかけでチーム内で徐々に浸透し、「キック・セリー」と呼ばれている注目のパフォーマンスだった。

球界のスーパースターが披露した行動に、トレンドをいち早くキャッチする米企業のRotoWear社が即反応した。「LA Kick Celly」と銘打ったTシャツを7日（同8日）に販売開始。レトロなゲーム風の大谷が左足を蹴り上げる姿が描かれ、ドジャースタジアムのイラストや「IFTB」の文字も添えられている。

異例のスピード販売に、日米ファンは即座に反応した。「omg 私はこれがとにかく欲しいのよ」「欲しい 早いのよww」「仕事早いんよ笑」「めっちゃ欲しい!」「早すぎるお仕事」「即買いした」といった声が殺到。早くも人気商品になる予感がしている。（Full-Count編集部）