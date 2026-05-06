2023年と2026年のWBCで村上と共闘

【MLB】アストロズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ヒューストン）

ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦に先発して7回を投げて8奪三振2失点の粘投を見せた。もっとも、打線の援護がなく2敗目（2勝）を喫した。試合後、侍ジャパンでも共闘したホワイトソックス・村上宗隆内野手の活躍について言及した。

村上は今季からメジャーに移籍し、開幕戦から3試合連発を放つなど、3・4月で12本塁打をマークした。4日（同5日）時点でメジャー最多タイの14号を記録している。

大谷は村上について「打ってるっていうのは聞いてるんですけど、あんまり他の試合は見ていないのでどのくらいなのかなっていうのはちょっとわからないですけど」としつつも、「状態が良いのは素晴らしいことですし、日本人の人は特にドジャースとやってる時以外は、頑張ってほしいなと思ってます」とエールを送った。

村上以外にも、今季からは同じく侍ジャパンでプレーした岡本和真内野手（ブルージェイズ）の活躍も目覚ましい。（Full-Count編集部）