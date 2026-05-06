大谷登板中に打線の援護はナシ

【MLB】アストロズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ヒューストン）

ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦に先発。今季3度目の投手専念となったマウンドは、7回を投げて8奪三振2失点の粘投を見せた。もっとも、打線の援護がなく2敗目（2勝）。防御率はメジャートップの0.97ながらも、勝敗がまさかのイーブンに「嘘だろ？」と落胆の声が広がっている。

初回から出力は抜群だった。100マイル（約161キロ）以上を投げ込む立ち上がり。しかし、2回に高めに浮いた1球を捉えられて今季初被弾を喫すると、3回にも9番打者に一発を浴びた。それでも強力アストロズ打線を封じ込め、5回2死一、三塁のピンチでは切れ味鋭いスイーパーで三振に仕留めた。

今季初めて7回にも登板してゼロに抑え、7回2失点でハイ・クオリティスタートを達成した。しかし、ドジャース打線は8回にタッカーの適時打で1点を返すのが精一杯。大谷の登板中にまたも援護できずに終わった。

大谷は防御率をメジャートップの0.97としたものの、2敗目を喫した。SNS上では「6試合投げて全部好投して2勝2敗とか、頭おかしいだろ」「防御率0.97で2勝2敗って」「防御率1点台を切ってるのに2敗目って、おかしいでしょ」「え、なんでどうしてこうなった」「防御率1人だけ0点台 なお2敗」とファンの失意が広がっている。（Full-Count編集部）