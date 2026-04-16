新卒採用では、人手不足を背景に企業の採用意欲が依然として高く、学生にとって有利な「売り手市場」が続いている。では、こうした状況のなかで、企業は実際にどの大学から学生を採用しているのだろうか。業界別・企業別に2025年「採用大学」ランキングを作成した。今回はアクセンチュアと野村総研のコンサルティング2社のランキングをお届けする。（文／Diamond WEEKLY事業部 編集チーム、データ提供／大学通信）

2024年は早慶・東大がトップ3

25年はどうなった？

コンサルティング業界では、AIが経営戦略から業務改革、マーケティング、IT運用に至るまで幅広い分野に浸透しており、プロジェクト自体も「AIありき」で設計されるようになっている。ファームの内部でも変化は大きい。社員全員にAI活用を求める企業が増え、リスキリングを通じて誰もが提案できる力を持つ「全員AI人材化」が進行中だ。

こうした中で、トップクラスのコンサルタントに共通するのは、学び続ける力と顧客志向である。加えて、自らのビジョンやミッションを明確に持っている点も特徴といえる。

2025年のコンサル2社の採用大学ランキングでは、アクセンチュアの1位は慶應義塾大と早稲田大が並び、3位は東京大、野村総合研究所の1位は慶應義塾大、2位は東京大、3位は早稲田大だった。

果たして、25年のランキングに変化はあったのだろうか。

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