あみあみは、フィギュアやプラモデルがお得に購入できるキャンペーン「2026春 ポイント20倍キャンペーン」を4月16日12時より実施する。キャンペーン期間は4月22日12時まで。

本キャンペーンは、対象商品の獲得ポイントが20倍になる内容となっており、期間中は普段よりもお得に商品を購入することができる。

今回通販サイト「あみあみ」にてキャンペーンの対象商品を公開しており、対象商品にはマックスファクトリーの「ホロライブプロダクション 宝鐘マリン 三十路衣装Ver. 1/6 完成品フィギュア」や、蝸之殼Snail Shellの「遊戯王カードゲーム モンスターフィギュアコレクション I：Pマスカレーナ Ver.1」、フリーイングの「勝利の女神：NIKKE ルピー：ラグジュアリーラビット 1/4 完成品フィギュア」などの美少女フィギュアが多数ラインナップ。

そのほかにも、コトブキヤの「DECOCTION MODELS アーマード・コア レイレナード 03-AALIYAH Mirror Finish Ver. 可動フィギュア」、BANDAI SPIRITSの「METAL ROBOT魂 〈SIDE MS〉 GQuuuuuuX 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』」のアクションフィギュア、「メガミデバイス コラボ 武装神姫 悪魔型 ストラーフ bis 1/1 プラモデル」の美少女プラモデルもキャンペーンの対象商品となっている。

「2026春 ポイント20倍キャンペーン」対象商品（一部抜粋）

「ホロライブプロダクション 宝鐘マリン 三十路衣装Ver. 1/6 完成品フィギュア[マックスファクトリー]」

「遊戯王カードゲーム モンスターフィギュアコレクション I：Pマスカレーナ Ver.1 DX版[あみあみ×蝸之殼Snail Shell]」

「勝利の女神：NIKKE ルピー：ラグジュアリーラビット 1/4 完成品フィギュア[フリーイング]」

「DECOCTION MODELS アーマード・コア レイレナード 03-AALIYAH Mirror Finish Ver. 可動フィギュア[コトブキヤ]」

「METAL ROBOT魂 〈SIDE MS〉 GQuuuuuuX 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』[BANDAI SPIRITS]」

「メガミデバイス コラボ 武装神姫 悪魔型 ストラーフ bis 1/1 プラモデル[コトブキヤ]」

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