V弾のカストロは「結果を出さないといけないっていう思いで」

■日本ハム 1ー0 楽天（8日・楽天モバイル）

日本ハムは8日、楽天モバイル最強パークで行われた楽天戦に1-0で勝利した。4回のカストロの2号ソロによる本塁打のみの1安打勝利に、新庄剛志監督は「勝ちは勝ちやからね。11本打っても勝てない時があるから。はい、良かった」と笑顔だった。

先発した北山亘基投手が8回102球を投げ3安打無失点10奪三振の力投で今季初勝利。9回は柳川大晟投手が締めて2セーブ目を挙げた。7回にボイトの打球が右上腕部に当たっていたこともあったが、指揮官は「最後、北山くんでも良かったんですけど、一番最初に柳川くんを抑えで起用したときにこの球場でいいイメージがあったんで、ちょっと柳川くんに託そうと思って」と継投の意図を説明した。

「1番・二塁」で起用したカストロは、3月28日ソフトバンク戦での1号以来、12打席ぶりの安打が値千金のV弾となった。「相当、本人は結果を出さないといけないっていう思いで今日スタメン。だったら1番で思い切り打たせようかなと思って」と新庄監督が願った通りの結果になった。

今季ビジター5試合目にして初勝利。「よかったよかった。面白かった、今日。こういうゲームはね」とうれしそうに球場を後にした。（Full-Count編集部）