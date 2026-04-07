『VIVANT』続編、7月から異例の2クール連続放送！堺雅人「まだ全然謎が終わっていなかった」前作無料配信もスタート
2023年夏に視聴人数6000万人超え(※)を記録し、社会現象を巻き起こしたTBS日曜劇場『VIVANT』。待望の続編が2026年7月から放送開始されることが決定した。しかも、日曜劇場では異例となる2クール連続放送という特大スケールだ。放送を記念して特別ムービーの公開や前作の無料配信など、新たな企画も続々と始動している。
【画像】総勢26人の豪華キャスト陣をチェック
(※)ビデオリサーチ調べ(全国32地区、2023年7〜9月)
■異例の2クール連続！7月から予測不能な世界が再び幕を開ける
続編の放送枠は、前作と同じ日曜劇場(毎週日曜21時)。2026年7月のスタートから2クール連続で届けられる。引き続き福澤克雄監督が原作・演出・プロデュースを手がけ、主演は堺雅人さん。
前作では、丸菱商事のサラリーマン・乃木憂助(堺雅人さん)が誤送金された130億円を取り戻すためバルカ共和国へ向かうところから物語が動き出した。公安警察の野崎守(阿部寛さん)、医師の柚木薫(二階堂ふみさん)との出会い、国際テロ組織「テント」との対峙、そしてテントのリーダー・ノゴーン・ベキ(役所広司さん)が生き別れた実の父だったという衝撃の真実--。自らの手で父を暗殺し、すべてが落着したかに思えた乃木の前に、再び“赤い饅頭”が置かれるところで前作は幕を閉じた。
続編は、まさにその直後から始まる。堺さんをはじめ、阿部寛さん、二階堂ふみさん、二宮和也さん(ノコル役)、松坂桃李さん(黒須駿役)ら主要キャストが再集結。舞台は前作の砂漠から一転、新たに大規模ロケが敢行されたアゼルバイジャンへ。乃木たちを待ち受ける次なる任務とは何か。前作で残された謎が、新章でどうつながっていくのか、期待が高まる。
■堺雅人「どうりで台本が重いと思いました(笑)」
放送決定にあたり、主演の堺雅人さんがコメントを寄せている。
「7月スタートが決定し、ようやくこの日が来たかという想いです。長期間準備しておりましたから、ようやく皆さんのお手元に作品を届けることができるということで、とてもほっとしている気持ちと、続編がどういう受け取り方をされるんだろうという、少しドキドキした気持ちでおります。2クール放送ということで、どうりで台本が重いと思いましたよ(笑)」
前作との違いについて堺さんは、「続編では乃木が別班であるとわかっていて、割と乃木が全面に出てくるストーリーなので、前作の阿部さん演じる野崎に引っ張ってもらった物語前半とは違い、もっと主体的に乃木が動く展開になってくる」と明かした。
さらに注目すべきは、台本を読んだ感想だ。「前作で終わったと感じましたが、まだ全然謎が終わっていなかったということが今回台本を読みながらすごくワクワク、ドキドキし、物語に没入していけた」と語り、「同じような体験をぜひ視聴者の皆さんにもしていただきたい」とファンへのメッセージを送っている。
■記念ムービー「VIVANT NEXT TO YOU」が公開
7月の放送決定を記念して、特別ムービー「VIVANT NEXT TO YOU」が公開された。「今、日本で暮らす、すべての人へ」というメッセージとともに、平和な日本の日常と、その裏側で暗躍する自衛隊の影の諜報部隊「別班」の姿を対比して描いた映像だ。
「もしかすると、あなたのすぐ隣にも彼らがいるかもしれない--」。何気ない日常にそんな想像を掻き立てる内容が、7月からの新章へのプロローグとなっている。
■今すぐ追いつける！前作がTVer・TBS FREEで無料配信中
続編の放送に先駆けて2023年放送の『VIVANT』が、TVer・TBS FREEで無料配信をスタートしたほか、U-NEXT・Netflix・Leminoでも配信中。TVer・TBS FREEの配信期間は2026年4月18日(土)まで(※各話によって配信期間が異なる)。さらにU-NEXTでは「VIVANT別版 〜副音声で福澤監督が語るVIVANTの世界〜」も独占配信されている。
堺さん自身も前作の視聴を強く推奨している。「前作は物語の先が見えないなか、登場人物それぞれが限られた情報を持ちながら必死に動いている感じがとてもおもしろい」と魅力を語ったうえで、こう続けた。「実は続編で『あのシーンはそういうことだったのか！』という答え合わせや謎解きもたくさんあるので、1度見た方も復習すると、7月からの放送をより楽しめると思います」。
まだ『VIVANT』を見たことがない人にとっては7月の続編に完璧に追いつけるチャンス！TVer・TBS FREEの無料配信期間は限られているので、このタイミングをお見逃しなく。
■番組概要
日曜劇場『VIVANT』(2026)
放送日時：2026年7月スタート 毎週日曜21時00分〜21時54分
製作著作：TBS
原作・演出・プロデュース：福澤克雄
プロデューサー：飯田和孝
出演：堺雅人
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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(※)ビデオリサーチ調べ(全国32地区、2023年7〜9月)
■異例の2クール連続！7月から予測不能な世界が再び幕を開ける
続編の放送枠は、前作と同じ日曜劇場(毎週日曜21時)。2026年7月のスタートから2クール連続で届けられる。引き続き福澤克雄監督が原作・演出・プロデュースを手がけ、主演は堺雅人さん。
前作では、丸菱商事のサラリーマン・乃木憂助(堺雅人さん)が誤送金された130億円を取り戻すためバルカ共和国へ向かうところから物語が動き出した。公安警察の野崎守(阿部寛さん)、医師の柚木薫(二階堂ふみさん)との出会い、国際テロ組織「テント」との対峙、そしてテントのリーダー・ノゴーン・ベキ(役所広司さん)が生き別れた実の父だったという衝撃の真実--。自らの手で父を暗殺し、すべてが落着したかに思えた乃木の前に、再び“赤い饅頭”が置かれるところで前作は幕を閉じた。
続編は、まさにその直後から始まる。堺さんをはじめ、阿部寛さん、二階堂ふみさん、二宮和也さん(ノコル役)、松坂桃李さん(黒須駿役)ら主要キャストが再集結。舞台は前作の砂漠から一転、新たに大規模ロケが敢行されたアゼルバイジャンへ。乃木たちを待ち受ける次なる任務とは何か。前作で残された謎が、新章でどうつながっていくのか、期待が高まる。
■堺雅人「どうりで台本が重いと思いました(笑)」
放送決定にあたり、主演の堺雅人さんがコメントを寄せている。
「7月スタートが決定し、ようやくこの日が来たかという想いです。長期間準備しておりましたから、ようやく皆さんのお手元に作品を届けることができるということで、とてもほっとしている気持ちと、続編がどういう受け取り方をされるんだろうという、少しドキドキした気持ちでおります。2クール放送ということで、どうりで台本が重いと思いましたよ(笑)」
前作との違いについて堺さんは、「続編では乃木が別班であるとわかっていて、割と乃木が全面に出てくるストーリーなので、前作の阿部さん演じる野崎に引っ張ってもらった物語前半とは違い、もっと主体的に乃木が動く展開になってくる」と明かした。
さらに注目すべきは、台本を読んだ感想だ。「前作で終わったと感じましたが、まだ全然謎が終わっていなかったということが今回台本を読みながらすごくワクワク、ドキドキし、物語に没入していけた」と語り、「同じような体験をぜひ視聴者の皆さんにもしていただきたい」とファンへのメッセージを送っている。
■記念ムービー「VIVANT NEXT TO YOU」が公開
7月の放送決定を記念して、特別ムービー「VIVANT NEXT TO YOU」が公開された。「今、日本で暮らす、すべての人へ」というメッセージとともに、平和な日本の日常と、その裏側で暗躍する自衛隊の影の諜報部隊「別班」の姿を対比して描いた映像だ。
「もしかすると、あなたのすぐ隣にも彼らがいるかもしれない--」。何気ない日常にそんな想像を掻き立てる内容が、7月からの新章へのプロローグとなっている。
■今すぐ追いつける！前作がTVer・TBS FREEで無料配信中
続編の放送に先駆けて2023年放送の『VIVANT』が、TVer・TBS FREEで無料配信をスタートしたほか、U-NEXT・Netflix・Leminoでも配信中。TVer・TBS FREEの配信期間は2026年4月18日(土)まで(※各話によって配信期間が異なる)。さらにU-NEXTでは「VIVANT別版 〜副音声で福澤監督が語るVIVANTの世界〜」も独占配信されている。
堺さん自身も前作の視聴を強く推奨している。「前作は物語の先が見えないなか、登場人物それぞれが限られた情報を持ちながら必死に動いている感じがとてもおもしろい」と魅力を語ったうえで、こう続けた。「実は続編で『あのシーンはそういうことだったのか！』という答え合わせや謎解きもたくさんあるので、1度見た方も復習すると、7月からの放送をより楽しめると思います」。
まだ『VIVANT』を見たことがない人にとっては7月の続編に完璧に追いつけるチャンス！TVer・TBS FREEの無料配信期間は限られているので、このタイミングをお見逃しなく。
■番組概要
日曜劇場『VIVANT』(2026)
放送日時：2026年7月スタート 毎週日曜21時00分〜21時54分
製作著作：TBS
原作・演出・プロデュース：福澤克雄
プロデューサー：飯田和孝
出演：堺雅人
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。