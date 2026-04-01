ホリプロTSCグランプリの声優・田所あずさ、直筆でINSPIONエージェンシー所属を発表
声優アーティスト・田所あずさが自身のXを更新。きょう1日から、INSPIONエージェンシーに所属すると発表し、直筆コメントを寄せた。
【写真あり】「このペアめーっちゃ好き」Machico＆田所あずさの2ショット
投稿で自身のショットと直筆文書を公開。「いつも応援してくださっているファンの皆さま 関係者の皆さまへ」と題し、「この度、2026年3月31日をもちまして、株式会社ホリプロおよび
ホリプロインターナショナルを退所いたしたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。
続けて「17歳でスカウトキャラバンに参加してから15年間、数多くの貴重な経験と学びをいただきました。これまで温かく支えて下さった事務所の皆さまには、心より感謝しております」とつづった。
また、「2026年4月1日より、株式会社社INSPION エージェンシーに所属する運びとなりましたことを、あわせてご報告いたします」と説明し、「新たな環境においても、これまでいただいたご縁や経験を大切により一層精進してまいります」「今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と締めくくった。
田所は、2011年の『第36回ホリプロタレントスカウトキャラバン 次世代声優アーティストオーディション』でグランプリを獲得してデビュー。
『アイカツ！』霧矢あおい役、『アイカツスターズ！』二階堂ゆず役、『アイドルマスター ミリオンライブ！』最上静香役、『ウマ娘 プリティーダービー』シンボリルドルフ役など、多数の人気キャラクターを務めた。また、アーティストとしても活動している。
【写真あり】「このペアめーっちゃ好き」Machico＆田所あずさの2ショット
投稿で自身のショットと直筆文書を公開。「いつも応援してくださっているファンの皆さま 関係者の皆さまへ」と題し、「この度、2026年3月31日をもちまして、株式会社ホリプロおよび
ホリプロインターナショナルを退所いたしたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。
また、「2026年4月1日より、株式会社社INSPION エージェンシーに所属する運びとなりましたことを、あわせてご報告いたします」と説明し、「新たな環境においても、これまでいただいたご縁や経験を大切により一層精進してまいります」「今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と締めくくった。
田所は、2011年の『第36回ホリプロタレントスカウトキャラバン 次世代声優アーティストオーディション』でグランプリを獲得してデビュー。
『アイカツ！』霧矢あおい役、『アイカツスターズ！』二階堂ゆず役、『アイドルマスター ミリオンライブ！』最上静香役、『ウマ娘 プリティーダービー』シンボリルドルフ役など、多数の人気キャラクターを務めた。また、アーティストとしても活動している。