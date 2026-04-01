みずがめ座は「ユニークなプランツをお部屋にお迎えすると運気がひらける」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2026年4月1日〜4月30日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

1カ月丸ごと【10天体順行期間】という、かなりアゲアゲな1カ月の幕開け！ 10天体順行とは、逆行の天体が一つもない状態のことで、未来思考になった宇宙からのイケイケなサポートが届く期間のことよ☆ ここであなたがまいた人生の種は、最高に輝く未来に向けて、すくすくと勢いよく育っていく♡ だからこそ今月はボーっと過ごすのはNGで、能動的に日々を過ごすことが何よりも重要よ！

その中でもとびきりラブリーなエネルギーが降り注ぐのは、4月2日に迎えるてんびん座の満月＆4月17日に迎えるおひつじ座の新月☆ この2つのムーンイベントに共通するのはあなたの『個性』をコスモが思いっきりプッシュするようになることよ！ 独自のオリジナリティを発揮して輝いている人限定で、大成功につながるチャンスやビリオネアリッチになるご縁をお月さまが手配してくれるようになるのよね♡

そもそも、人類の歴史を突き動かしてきたのは、いつの時代でも個性的で型破りな人たち。ふつうじゃない人たちがいたからこそ、新しいムーブメントが実際に生み出されて、集合意識がその時代に合った変容を遂げることができたのよね。私たちの個性は時代を動かすエネルギーになるってコトをまずは知ってちょうだい☆ 歴史的転換点を迎えている今だからこそ、ふつうな人たちからあらゆる運氣を抜き取って、ふつうじゃない個性的な人たちに豊かな運氣を継承させてあげましょう……それがタイムリーな宇宙の意図でもあるのよ♪

とりあえずは、てんびん座満月の夜には個性的なアファメーションをたくさん行って、おひつじ座新月の夜には型破りな願い事を楽しく書き出していくのがおすすめ☆ 最大のポイントは天の神々を退屈させないように、ユニークなアウトプットをしていくことよ！ みんなと同じような意図を宣言しちゃう人は、ぶっちゃけ神さまにとっては退屈な存在。ふつうじゃない意図を堂々と宣言するあなただからこそ、神々の注目を集めることができて、天からのサポートがマジカルリッチに流れてくるようになるのよね♪ 神々は実際のところ、個性的で面白い人をエコヒイキする傾向にあるってコトを知ってちょうだいね♡

■みずがめ座へのメッセージ

人間関係がドラマティックに展開されそうな1カ月！ 誰かとの絆が深まるような、情熱的なシチュエーションを引き寄せるかもね♪ ただし、敵対していた相手とのけんかがエスカレートする危険性もあるからお気をつけあそばせ☆

今の運氣を建設的に用いるには、「嫌いな人とはうまく距離を置いてみる」＆「好きな人とだけ関わっていく」っていうのが理想的よ。ちなみに、今月から「食虫植物」などのユニークなプランツをお部屋にお迎えすると、魔除けと同時に、あなた自身もこれまで以上にシャイニーな存在として君臨していけると思うわよ♡

みずがめ座のマジカルペインティング

ビーナスの絵画

ビーナスの絵画をお部屋に飾るとユニークになれるかも♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）