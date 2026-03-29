ホイップ可愛い！！！【スタバ】即試したくなる♡「新作フラペチーノ」

【スターバックス】の新作フラペチーノ®は、カスタードの優しい甘さとクランチの食感が楽しい一杯。実は筆者も沼落ち中で、何度も試してしまったほどの美味しさなんです！ 今回はビジュアルを格上げしてくれる、可愛すぎるカスタムをご紹介します。

「シュークリーム フラペチーノ®」のツインホイップカスタム

「フラペチニスト」こと@j.u_u.n__starbucksさんが提案するのは「アーモンドミルクに変更」と、「白ホイップ追加」「キャラメルソース追加」のカスタム。白ホイップを既存のカスタードと隣り合うように絞ってもらうことで、バイカラーのような可愛い見た目に。キャラメルソースの香ばしさとザクザクしたクランチの風味が重なり合い、より贅沢な気分を堪能できそうです。

混ざり合う色がきれいなマーブルホイップカスタム

@aista125さんが提案するのも「シュークリーム フラペチーノ®」のカスタム。「モカシロップ追加」で「エクレア」のような味わいを目指すのもおすすめです。カップの内側にシロップを沿わせると、モカのコクが加わって少し大人な味わいが楽しめそう。「ホイップ追加」でカスタードフレーバーホイップと重なるようにすれば、マーブル状のビジュアルに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@aista125様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里