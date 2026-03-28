レイズ時代の2020年にワールドシリーズ経験も…

【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦前にチャンピオンリングの贈呈セレモニーを行った。昨季のワールドシリーズ制覇に貢献したナインたちが次々と指輪をはめるなか、“大苦戦”したことを明かした選手がいる。

セレモニーは試合開始約40分前からスタート。ビジョンには特別映像が流され、各選手がコメントした。その後、監督や選手たちがひとりひとりアナウンスされてグラウンドに登場し、リングを受け取った。大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手らは笑顔を見せ、リングの入ったケースを受け取った。

リングを着用して写真撮影などを楽しむナイン。実は、困っていたのがブレイク・スネル投手だった。自身のインスタグラムで「どう持ったらいいんだろう？」と綴り、ミゲル・ロハス内野手にリングのはめ方を教えてもらった様子を公開した。それでも最後は無事につけられたようで、その後はロハスや山本、大谷らとの撮影を楽しんでいた。

スネルは2024年オフ5年1億8200万ドル（約291億円）でドジャースに加入。サイ・ヤング賞2度の実績を誇るが、ワールドシリーズ制覇の経験はなかった。レイズ時代の2020年に初めて舞台に立ったものの、ドジャースの前に敗れていた。（Full-Count編集部）