値段を見て「大容量パックに切り替えました」世帯年収600万円・26歳女性が“やむなく断念”したもの
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いはず。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
【東京都在住26歳女性世帯、1カ月の出費内訳】
・家族構成：既婚（子なし）
・職業：専業主婦
・世帯年収：600万円
・貯蓄：150万円
・住宅ローン：12万1100円
・間取り：3LDK
・食費：5万円
・交際費：1万円
・電気代：2万8000円
・ガス代：8000円
・水道代：6000円
・車の維持費：4万円（ローン）
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「買い控えをしているのは米です。以前とは比べられないほど高くなってしまったためです。食べる頻度を減らすようにしています」
パスタやそばなどの麺類で代用もしているそうで、「1日の中で1食を麺類に置き換えることで、米と同じ満腹感を得られるから」と、食事面での工夫が垣間見えました。
「頻繁に外食に出掛けていましたが、さすがに家計を大きく圧迫するようになり、なるべく自炊に切り替えるように心掛けています」
また最近は、本当は食べたいのに、値段を見てやむなく棚に戻した切ない経験もあったそうで……。
「スーパーにお肉を買いに行った際、国産の和牛を購入する予定でしたが、価格を見て、メニューごと変更して、鶏肉の大容量パックに切り替えました」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「月に1度の外食費」だけは削りたくないといいます。
「日々節約を頑張っているご褒美として、月に1度くらいは人が作ってくれた温かいご飯を食べたいと思うからです」
いろいろな方法で食費をやりくりしている女性。その中でも、自分の楽しみを守ろうとしていて、その柔軟性が物価高時代を生き抜くために必要なことなのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
「買う頻度を減らしました」今回紹介するのは、東京都に住む26歳女性の生活実態です。
・家族構成：既婚（子なし）
・職業：専業主婦
・世帯年収：600万円
・貯蓄：150万円
・住宅ローン：12万1100円
・間取り：3LDK
・食費：5万円
・交際費：1万円
・電気代：2万8000円
・ガス代：8000円
・水道代：6000円
・車の維持費：4万円（ローン）
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「買い控えをしているのは米です。以前とは比べられないほど高くなってしまったためです。食べる頻度を減らすようにしています」
パスタやそばなどの麺類で代用もしているそうで、「1日の中で1食を麺類に置き換えることで、米と同じ満腹感を得られるから」と、食事面での工夫が垣間見えました。
日々節約を頑張っているご褒美として女性はほかにも、物価高の影響で、頻度を減らしたり質を下げたりした「娯楽・趣味」があるそう。
「頻繁に外食に出掛けていましたが、さすがに家計を大きく圧迫するようになり、なるべく自炊に切り替えるように心掛けています」
また最近は、本当は食べたいのに、値段を見てやむなく棚に戻した切ない経験もあったそうで……。
「スーパーにお肉を買いに行った際、国産の和牛を購入する予定でしたが、価格を見て、メニューごと変更して、鶏肉の大容量パックに切り替えました」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「月に1度の外食費」だけは削りたくないといいます。
「日々節約を頑張っているご褒美として、月に1度くらいは人が作ってくれた温かいご飯を食べたいと思うからです」
いろいろな方法で食費をやりくりしている女性。その中でも、自分の楽しみを守ろうとしていて、その柔軟性が物価高時代を生き抜くために必要なことなのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)