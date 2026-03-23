WBC台湾戦で着用した大谷ユニが約2億3900万円で落札された

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が着用したユニホームが22日（日本時間23日）、150万ドル10ドル（約2億3900万円）で落札された。衝撃の高値に、「2.4億……まさに規格外 どんな人が落札したんだろ？」とファンも困惑だ。

MLB公式オンラインオークションサイトに出品され、15日（同16日）からオークションが開始されていたのは、大谷が3月6日のチャイニーズ・タイペイ戦で着用していたユニホーム。先制の満塁弾を放っていたこともあってか、入札数は298という大激闘だった。

2023年の前回大会時は、特大3ランを放った豪州戦で着用したユニホームが12万6110ドル（約1699万5758円）で落札されていたが、比較できないほどの高騰となった。

SNS上では「もうユニホームっていうか、布の形をした家ですね」「桁が違い過ぎて、驚きです」「これだけ価値あるの凄い」「1億超えはもうおかしすぎる」「スゴっ!!」「もうすごすぎでわけわからん」「えぐ」「さすがです」などの反応があった。（Full-Count編集部）