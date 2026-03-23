ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、人気ブランド「LEE」とベルメゾンがコラボレーションした「くったりデニム2WAYトートバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「くったりデニム2WAYトートバッグ」

© Disney

価格：5,990円（税込）

サイズ：約35(底部24）×30×14cm

重さ：約300g

ショルダー調節可・取り外し不可

ショルダーベルト長さ：最短約67cm〜最長約127cm

持ち手の立ち上がり寸方：約14cm

素材：綿

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

人気ブランド「LEE」とのコラボで誕生した、くったりデニム2WAYトートバッグ。

ナチュラル感たっぷりのデザインで、くったり感のある綿素材にプリントで表現したクールなキャラクターがポイントです！

トートとショルダーの2WAYで使えるのでデイリーに活躍しそう。

全部で3種類のデザインがラインナップされています。

ミッキー＆ミニー

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「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのトートバッグ。

ブルーのデニムに白地のプリントがとってもオシャレ☆

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いつもとは違うカジュアルな装いの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のカッコイイ姿にも注目です。

ドナルド＆デイジー

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「ドナルドダック」と「デイジーダック」デザインのトートバッグ。

ホワイトデニムが大人っぽい雰囲気！

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白を基調としているので、様々なコーディネートで重宝しそう。

「ドナルドダック」と「デイジーダック」のおしゃれなプリントも目をひきます◎

チップ＆デール

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「チップ＆デール」デザインのトートバッグ。

レトロな風合いのブラウンが基調で、コーディネートのアクセントとしても活躍します！

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いつも仲良しな「チップ」と「デール」は、お揃いのカウボーイ姿に。

お茶目な表情に思わずクスッと笑ってしまいそうです☆

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＜バックスタイル＞

それぞれ背面には「LEE」のロゴが刺繍され、

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デニムを連想させるポケットをプラス！

前から見ても後ろから見てもオシャレなデザインに仕上げられています。

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＜オープン時＞

開閉はホックで、中にオープンポケットが1つと、外にもオープンポケットが1つ付いています。

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マチもあるので、収納力もバッチリ。

デイリーに使いやすいサイズ感です。

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トートバッグと

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ショルダーバッグの2通りの使い方が楽しめるのも魅力的。

くったりデニムでこなれ感たっぷり！

人気ブランド「LEE」とベルメゾンがコラボレーションした「くったりデニム2WAYトートバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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