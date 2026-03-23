ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、暗闇で背中のプリントがオシャレに光る、ディズニーデザイン「ユニセックス蓄光プリント長袖Tシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックス蓄光プリント長袖Tシャツ」

© Disney

© Disney / Pixar

価格：2,990円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

素材：＜カットソー＞綿100％（天竺）、【リブ部分】＜カットソー＞綿95%、ポリウレタン5%（リブ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

背中に暗闇で光る蓄光プリントが施された長袖Tシャツ。

光っていない時でもお洒落に見えるデザインもこだわりポイントです！

また、フロントはシンプルなのでどのようなボトムとも相性バッチリ◎

男女ともに着られるユニセックスサイズでの展開です。

デザインは全部で4種類がラインナップ。

ティンカー・ベル

© Disney

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインの長袖Tシャツ。

白が基調で胸元にはロゴと「ティンカー・ベル」のシルエットプリントがさりげなくあしらわれています☆

© Disney

背中には「ティンカー・ベル」の大きなプリントが。

腕を組んで少し怒ったような表情がとってもチャーミングで、ピクシーダストもキラキラと輝いています。

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＜蓄光時＞

暗闇では「ティンカー・ベル」やリボンなどが光ります！

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインの長袖Tシャツ。

「ベイマックス」も白が基調で、胸元には「ベイマックス」とバッテリーのユニークなプリント入り！

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背中には片手をあげてポーズをとる「ベイマックス」のかわいい姿も☆

コロンとしたフォルムに癒されます。

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＜蓄光時＞

暗闇では、猫の「モチ」やハートなどのモチーフが優しく光ります。

リメンバー・ミー

© Disney / Pixar

ディズニー＆ピクサー『リメンバー・ミー』デザインの長袖Tシャツ。

黒が基調でシックな雰囲気！

そして胸元には主人公「ミゲル」のお顔がプリントされています。

© Disney / Pixar

背中には、ギターと大きなロゴのインパクトたっぷりなアートが施されています。

前面とのデザインのギャップも楽しい☆

© Disney / Pixar

＜蓄光時＞

暗闇では、ギターとロゴ、さらにさりげなくガイコツも光ります。

ヴィランズ

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「ディズニーヴィランズ」デザインの長袖Tシャツ。

様々な作品に登場するディズニーヴィランズが大集合！

胸元にはそんなディズニーヴィランズのロゴがあしらわれています。

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背中には、『リトル・マーメイド』の「アースラ」、『ヘラクレス』の「ハデス」、『ライオン・キング』の「スカー」、『101匹わんちゃん』の「クルエラ」、『白雪姫』の「女王」、『眠れる森の美女』の「マレフィセント」のアートが☆

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＜蓄光時＞

暗闇では、ディズニーヴィランズたちの顔が光り、妖艶な雰囲気になります。

＜素材アップ＞

身生地は肌ざわりのやさしい綿100％の天竺素材を使用。

遊び心満載で注目を集めそう！

暗闇で背中のプリントがオシャレに光る、ディズニーデザイン「ユニセックス蓄光プリント長袖Tシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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