韓国ドラマ「花が咲けば、月を想い」第15話〜第19話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜 あさ8時15分から、韓流プレミア「花が咲けば、月を想い」（主演 ：ユ・スンホ、イ・ヘリ[Girl’s Day] 全23話）を放送中！
※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！
【動画】「花が咲けば、月を想い」最新回
「テレ東プラス」では、3月16日（月）〜3月20日（金・祝）放送、第10話〜第14話のあらすじを紹介する。
【3月23日（月）放送 第15話】
ヨンはホンの罪に関する書面を用意するが、ホンに刺されて書面は奪われてしまう。
さらに地下道を作り、氷室から都城まで酒を搬入したのはホンではなくロソだったと書き換えられてしまう。
その結果、ロソは密造酒団の首領として懸賞金100両がかけられることに。都城中に人相書が貼られてしまい、ロソたちは漢陽を離れることにする。
しかしそんな中、ヨンが死亡したという噂が広まり…。
【3月24日（火）放送 第16話】
死んだはずのヨンだが、麒麟閣のウンシムに助けられ、一命を取り留めていた。
ヨンの死が信じられないロソは、直接確かめるため、都城へ戻ると言い張る。兵曹の兵をかいくぐり都城に入るため、ロソは兵曹判書の娘であるエジンの擬装拉致を思いつき…。 都城では、死を装ったヨンの遺体が運ばれ、役人たちが列を作っていた。それを涙で見守るロソの前に、ヨンが現れ…。
【3月25日（水）放送 第17話】
ヨンは望月寺で自分を救ってくれたカン･ホヒョンが、ロソの父であることを知る。
ヨンはホヒョンの死の真相を突き止めるため、ピョから検案書を預かる。記憶ではホンは短刀を持っていたが、検案書には深い刺し傷と記されていた。ホン以外の関与を疑い、ヨンは調査を進める。
一方、ヨンが司憲府で夜を明かす日が続き、ロソは自分が避けられているのではないかと不安を募らせていた。そんな中、ピョがロソを訪ねてきて…。
【3月26日（木）放送 第18話】
揀択の日が訪れ、エジンは無事に審査を終える。しかし、ピョに“世子嬪になろうと私の心は得られない”と冷たく突き放されてしまい…。
一方、ヨンはロソに、過去にロソの父ホヒョンに命を救われたこと、ホヒョンを殺したのがホンであることを告白する。ロソは、父の敵ホンとその背後にいる黒幕への復讐を誓い、1万両もの懸賞金を提示する文書を都中にばらまく。
【3月27日（金）放送 第19話】
ヨンとファン所由はホンの隠れ家へ向かうが、ホン一味に囲まれてしまう。頼んでいた援軍も来ず、絶体絶命のヨンたちのもとに、ロソたちが駆けつける。
しかし、マクサンが人質に取られてしまい、さらには代母が…。何とかホンを絶壁に追い詰めたヨンは、なぜロソの父を殺したのか、そしてホンの背後にいる黒幕は誰なのか問い詰める。するとそこに、弓を持ったシフムが現れ…。
出演者
ナム・ヨン：ユ・スンホ
カン・ロソ：イ・ヘリ
世子イ・ピョ：ビョン・ウソク
ハン・エジン：カン・ミナ
演出・脚本
【演出】
ファン・インヒョク『ドクタープリズナー』『月桂樹洋服店の紳士たち〜恋はオーダーメイド！〜』
【脚本】
キム・アロク
※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！
【動画】「花が咲けば、月を想い」最新回
「テレ東プラス」では、3月16日（月）〜3月20日（金・祝）放送、第10話〜第14話のあらすじを紹介する。
【3月23日（月）放送 第15話】
ヨンはホンの罪に関する書面を用意するが、ホンに刺されて書面は奪われてしまう。
さらに地下道を作り、氷室から都城まで酒を搬入したのはホンではなくロソだったと書き換えられてしまう。
その結果、ロソは密造酒団の首領として懸賞金100両がかけられることに。都城中に人相書が貼られてしまい、ロソたちは漢陽を離れることにする。
しかしそんな中、ヨンが死亡したという噂が広まり…。
【3月24日（火）放送 第16話】
死んだはずのヨンだが、麒麟閣のウンシムに助けられ、一命を取り留めていた。
ヨンの死が信じられないロソは、直接確かめるため、都城へ戻ると言い張る。兵曹の兵をかいくぐり都城に入るため、ロソは兵曹判書の娘であるエジンの擬装拉致を思いつき…。 都城では、死を装ったヨンの遺体が運ばれ、役人たちが列を作っていた。それを涙で見守るロソの前に、ヨンが現れ…。
【3月25日（水）放送 第17話】
ヨンは望月寺で自分を救ってくれたカン･ホヒョンが、ロソの父であることを知る。
ヨンはホヒョンの死の真相を突き止めるため、ピョから検案書を預かる。記憶ではホンは短刀を持っていたが、検案書には深い刺し傷と記されていた。ホン以外の関与を疑い、ヨンは調査を進める。
一方、ヨンが司憲府で夜を明かす日が続き、ロソは自分が避けられているのではないかと不安を募らせていた。そんな中、ピョがロソを訪ねてきて…。
【3月26日（木）放送 第18話】
揀択の日が訪れ、エジンは無事に審査を終える。しかし、ピョに“世子嬪になろうと私の心は得られない”と冷たく突き放されてしまい…。
一方、ヨンはロソに、過去にロソの父ホヒョンに命を救われたこと、ホヒョンを殺したのがホンであることを告白する。ロソは、父の敵ホンとその背後にいる黒幕への復讐を誓い、1万両もの懸賞金を提示する文書を都中にばらまく。
【3月27日（金）放送 第19話】
ヨンとファン所由はホンの隠れ家へ向かうが、ホン一味に囲まれてしまう。頼んでいた援軍も来ず、絶体絶命のヨンたちのもとに、ロソたちが駆けつける。
しかし、マクサンが人質に取られてしまい、さらには代母が…。何とかホンを絶壁に追い詰めたヨンは、なぜロソの父を殺したのか、そしてホンの背後にいる黒幕は誰なのか問い詰める。するとそこに、弓を持ったシフムが現れ…。
出演者
ナム・ヨン：ユ・スンホ
カン・ロソ：イ・ヘリ
世子イ・ピョ：ビョン・ウソク
ハン・エジン：カン・ミナ
演出・脚本
【演出】
ファン・インヒョク『ドクタープリズナー』『月桂樹洋服店の紳士たち〜恋はオーダーメイド！〜』
【脚本】
キム・アロク