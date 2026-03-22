19歳の女子プロレスのスーパールーキー・山岡聖怜、『週刊SPA!』で魅せたオトナっぽい露天風呂デートグラビア!?

『週刊SPA!』3月24・31日合併号は3月17日に発売！

推し撮：山岡聖怜

プロレスラーの山岡聖怜が燃えたぎるパッションを封印!?

まだ19歳。少し背伸びして露天風呂デートに挑戦！

山岡聖怜 ©週刊SPA! 撮影／鈴木大喜、ヘアメイク／塩田結香（JULLY）、スタイリング／米丸友子

【プロフィール】

山岡聖怜

2006年、福岡県生まれ。T162。女子プロレス団体「マリーゴールド」所属。2025年 1 月にデビュー。わずかデビュー 5戦目、初のタイトルマッチ挑戦でベルトを奪取し〝スーパールーキー〞として期待を集める

山岡聖怜 ©週刊SPA! 撮影／鈴木大喜、ヘアメイク／塩田結香（JULLY）、スタイリング／米丸友子

【画像クレジット】撮影／鈴木大喜、ヘアメイク／塩田結香（JULLY）、スタイリング／米丸友子

●その他収録ラインナップ

『週刊SPA!』3月24・31日合併号は3月17日に発売！

『週刊SPA!』3月24・31日合併号

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