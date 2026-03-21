１５日にノルウェーのオスロで行われたノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプの男子個人第２６戦で、内藤智文選手（３３）（山形市役所）が個人戦初優勝を決めた。

市役所職員として働きながら、世界を転戦する公務員ジャンパーが快挙を達成した。（田山千紘）

Ｗ杯はミラノ・コルティナ五輪男子個人ラージヒル優勝のドメン・プレブツ選手（スロベニア）や、銀メダルの二階堂蓮選手（日本ビール）も出場。内藤選手は１回目で１３１メートル５０を飛びトップに立ち、２回目は強風で行われず、優勝が決まった。内藤選手は市役所を通じて「難しい試合の中でよいジャンプができた。とんでもない結果がついてきて現実味がない。いつかかみしめられる日が来ると思う」とコメントした。

東京都調布市出身で、兄の影響で５歳でジャンプを始めた。東海大卒業後は茨城の企業に就職し競技を行っていたが、２０２２年に新型コロナの影響で職を失い、山形の友人に相談して山形市へ移住。２５年から市役所に勤めはじめ、業務後や休日にアリオンテック蔵王シャンツェなどで練習を重ねてきた。今季の五輪出場は逃したが、１月にフライング世界選手権団体で日本の初優勝に貢献するなど、好調を維持していた。

普段は市スポーツ課に勤務する。同課の職員で作るＬＩＮＥグループには１６日の早朝、「Ｗ杯勝てちゃったので報告します。残り２週間頑張ります」と連絡があった。内藤選手は海外遠征を続け、次の出勤は４月になってからといい、遠藤一人課長は「普段は間違いのない仕事をしてくれる。個人戦の表彰台もなかったので、優勝はすごいの一言。残りも実力を出してほしい」とエールを送った。

練習拠点の管理を行っている県スキー連盟の斎藤智昭理事長（７２）は「とにかくまじめ」と評する。「専属コーチがおらず自分で研究している。天候への対応など、よく考えている」といい、「ジャンプ選手ならみんながＷ杯で勝ちたいと思っている。有言実行していてすごい」と称賛した。

内藤選手から指導を受け、昨年の高校総体で男子ジャンプを制した日大山形高３年、布施飛雄真（ひゅうま）選手（１８）は、「内藤選手のおかげで中学生のときには考えられない成長ができた」と話した。実業団で競技を続けるといい、「まだ自分には遠いと思うが、近いうちに同じ所で戦えるようにしたい」と刺激を受けていた。