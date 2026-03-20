第98回選抜高校野球大会（センバツ）1回戦が3月20日甲子園で行われ、神村学園（鹿児島）が昨春王者の横浜高校（神奈川）を2対0で破った。試合中の神村学園の吹奏楽の演奏が「世界一美しい」とSNSで話題だ。

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神村学園吹奏楽部は九州屈指の強豪校だ。昨年、大阪城ホールでの第38回全日本マーチングコンテスト高校以上の部では、九州支部の代表として金賞を受賞している。神村学園は甲子園でも音色を響かせ、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT！」SnowManの「カリスマックス」などの流行りの曲をグラウンドにとどろかせた。

横浜に勝利し、駆け出す神村学園ナイン＝甲子園

神村学園吹奏楽部の演奏にSNSでは「神村学園 音出し 既にレベルが違う。」「これを聴くために甲子園に行く価値はありますよね」「世界一壮大で美しい「カリスマックス」「甲子園球場が神村学園コンサート会場の様です」など称賛の声が相次いだ。また「鹿児島からスーザフォン７台連れてきた」など、大型金管楽器のスーザフォンの多さに驚く声もあった。