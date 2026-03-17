「ジン・ダハド」や「シーウー」が登場！ 「カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus Vol.30 BOX」12月中旬発売
【カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus Vol.30 BOX】 12月中旬 発売予定 価格：11,880円
【収録モンスター】
【製品概要】
※商品画像はイメージです。実際の商品とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
カプコンは、フィギュア「カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus Vol.30 BOX」を12月中旬に発売する。価格は11,880円。
本商品は、「モンスターハンター」シリーズに登場するモンスターたちのフィギュア。今弾では、「ジン・ダハド」や「ゾ・シア（救いの暴蝕化）」など、迫力のモンスターたちがラインナップ。「シーウー」など、新たなモンスターに加えて「グラビモス」や「ゲリョス」など、「モンスターハンターワイルズ」にも登場するおなじみのモンスターたちも新規造形で収録されている。
また、同梱されているボーナスパーツを組み合わせると「ジン・ダハド」（ストーンVer.）が完成する。
【収録モンスター】
・ゴア・マガラ
・ゾ・シア（救いの暴蝕化）
・ジン・ダハド
・ゲリョス
・シーウー
・グラビモス
【製品概要】
発売元：カプコン
素材：PVC、ABS
仕様：彩色済フィギュア＋台座＋ボーナスパーツ
本体サイズ：全高 約100～150mm
台座サイズ：約75.5×87mm（六角形）
パッケージ：紙箱（ブラインド形式）
※商品画像はイメージです。実際の商品とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※1BOX6個入り、中身はランダムです。ご購入の際にモンスターの種類を選ぶことはできないブラインドパッケージ仕様です。
※内容・仕様は予告なく変更になる可能性があります。またイベント、催事等にて先行販売する場合がございます。
※諸般の状況によりお届け日が変更となる場合がございます。
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