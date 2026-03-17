【カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus Vol.30 BOX】 12月中旬 発売予定 価格：11,880円

カプコンは、フィギュア「カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus Vol.30 BOX」を12月中旬に発売する。価格は11,880円。

本商品は、「モンスターハンター」シリーズに登場するモンスターたちのフィギュア。今弾では、「ジン・ダハド」や「ゾ・シア（救いの暴蝕化）」など、迫力のモンスターたちがラインナップ。「シーウー」など、新たなモンスターに加えて「グラビモス」や「ゲリョス」など、「モンスターハンターワイルズ」にも登場するおなじみのモンスターたちも新規造形で収録されている。

また、同梱されているボーナスパーツを組み合わせると「ジン・ダハド」（ストーンVer.）が完成する。

【収録モンスター】

・ゴア・マガラ

・ゾ・シア（救いの暴蝕化）

・ジン・ダハド

・ゲリョス

・シーウー

・グラビモス

【製品概要】

発売元：カプコン

素材：PVC、ABS

仕様：彩色済フィギュア＋台座＋ボーナスパーツ

本体サイズ：全高 約100～150mm

台座サイズ：約75.5×87mm（六角形）

パッケージ：紙箱（ブラインド形式）

※商品画像はイメージです。実際の商品とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※1BOX6個入り、中身はランダムです。ご購入の際にモンスターの種類を選ぶことはできないブラインドパッケージ仕様です。

※内容・仕様は予告なく変更になる可能性があります。またイベント、催事等にて先行販売する場合がございます。

※諸般の状況によりお届け日が変更となる場合がございます。

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