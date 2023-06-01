生田絵梨花が、本日3月17日より全国放映されるアサヒ飲料 三ツ矢サイダー新TVCM『青空を飲んでゆけ。』編に出演する。

（参考：乃木坂46 久保史緒里、9年のアイドル人生に幕 丁寧に歩み続けた道のり、生田絵梨花・山下美月らの存在）

本CMでは、日常で気分が落ち込み下を向いてしまう瞬間に、青空の下で『三ツ矢サイダー』を飲むことで、心身ともに澄みきり、気分が上向いていく様子を描いている。さらに、生田が自身でライブに足を運ぶほどのファンだというSUPER BEAVERの楽曲「青い春」をカバーし、CM内で初披露する。

CMは、生田がギターを演奏するシーンからスタート。うつむく男子高校生や女性が三ツ矢サイダーを飲むことをきっかけに気分が上向き、明るい表情に。青空をそのまま飲んでいるような主観の映像や、炭酸のようなキラキラとした天気雨の演出、終盤の雲一つなく澄みきった青空の中でアコースティックギターを演奏する生田など、三ツ矢サイダーを飲む爽やかさと気持ちよさが詰め込まれたCMとなっている。

屋上での撮影ということもあり、青空の下での開放的な撮影環境を心から楽しんでいる様子を見せたという生田。写真を撮りながら、はしゃぐシーンも見られた。撮影の合間には、持参したギターを手に取り熱心に練習に励む姿も見られ、今回の「青い春」のカバーへかける熱量や、音楽への真摯な姿勢が伺えた。雲一つない青空の下という絶好のロケーションの中で、終始リラックスした雰囲気で撮影が進行し、生田の魅力が存分に引き出された撮影となった。

また、本CMの放送を記念して、『青空を飲んでゆけ。澄みきる三ツ矢キャンペーン』を開催。本キャンペーンでは、三ツ矢サイダーや三ツ矢ウルトラストロングレモン、三ツ矢特濃といった三ツ矢ブランド商品を購入し、そのレシート画像をアップロードしてシールを貯めることで応募可能だ。抽選で200名に三ツ矢オリジナルグッズ詰め合わせセット、80名にアウトドアブランド Colemanのグッズのほか、SUPER BEAVER『都会のラクダ DOME TOUR 2026』のライブペアチケットが60組120名にプレゼントされる。

そのほか、今後も様々なSUPER BEAVERとの取り組みが控えているという。詳細は三ツ矢サイダー公式サイトにて確認可能だ。

生田絵梨花 インタビュー ※一部抜粋Q. 昨年の「生田絵梨花/#バンドに夢中」編に続く、ご自身2回目となる三ツ矢サイダーの撮影でした。今回の撮影の感想を教えてください。前回のCMのためにギターを購入したのですが、そのMyギターを今回も弾かせていただけたのがとても嬉しかったです。あとは、雲一つない快晴のなかで撮影できたこともとても気持ちがよく、楽しかったです。

Q. 本CMではSUPER BEAVERさんの「青い春」をカバーされましたがいかがでしたか？SUPER BEAVERさんの楽曲も大好きですし、ライブにも何度か行かせていただいているので、今回カバーさせていただけてとても嬉しかったです。今回のCMでSUPER BEAVERさんの「青い春」をカバーすることを伺ったとき、嬉しすぎて笑顔になった口が全然閉じられなくて（笑）。本当にずっとビーバースマイルみたいな感じになってしまうぐらい嬉しかったです（笑）。

Q. 本CMのキャッチコピーは「青空を飲んでゆけ。」です。生田さんが「青空」と聞いて最初に思い浮かべる澄みきった爽やかな思い出は何ですか？乃木坂46在籍中に初めてセンターをやらせていただいた楽曲が「何度目の青空か？」というタイトルでした。そのため、青空には親近感や特別な想いがありますし、なんだかその楽曲を務めた時から晴れ女になった気もします（笑）。大事な撮影の時や晴れて欲しいという時にお天気に恵まれてきたような気がするので、この楽曲のおかげだと思っています。

Q. 本CMは卒業シーズンに公開されますが、生田さんご自身の青春時代で、『三ツ矢サイダー』のように「はじけた」思い出があれば教えてください。乃木坂46は私にとっての「青春」でした。ライブはもちろん「はじける」のですが、私の場合ライブが終わった後の帰りのバスもすごくテンションが上がっていて（笑）。そこで1人「はじけて」いて、みんなに「落ち着いて！」とよく言われていました（笑）。

Q. 29歳の誕生日を迎えられましたが、20代を振り返ってみていかがでしたか？また、20代最後の一年で絶対やりたいことがあれば教えてください。20代前半でアイドルをやっていて、その後卒業し、もう20代後半が終わろうとしています。とにかくがむしゃらでした。夢中で走って来て、気づいたら「もう20代が終わるのか」という感覚になっています。最後の1年ですごくやりたいなと思っているのは、ドラムです。小さい時からずっとピアノを習ってきましたが、やったことのない楽器にも挑戦してみたいなと思っていて。昨年の三ツ矢サイダーのCMをきっかけにアコースティックギターに挑戦させていただいて、ライブでも（ギターを）弾いてすごく楽しかったです。他にもやったことない楽器に挑戦してみたいと思った時に、ドラムはすごくかっこいいし、リズム感とかも難しそうですけど習得できたら勉強になりそうだなと思いました。それをライブのバンドメンバーさんにポロっと呟いたら、ツアーファイナルでドラムスティックにリボンをかけてプレゼントしていただきました。そのリボンを29歳の間に開封出来たらいいなと思っています。

Q.三ツ矢サイダーは140年以上、水・香り・製法にこだわった、「誠実なおいしさ」を守り続けています。20代最後の1年を迎える生田さんにとって、「ここだけは誠実でいたい、譲りたくない自分らしさ」は何ですか？すべてにおいて話す言葉や行動でなるべく嘘をつかず誠実でいたいと思っていますが、ただどうしても背伸びしてしまう瞬間や、ちょっと無茶してしまう瞬間もあります。そういう時は、私が飼っている愛犬の嘘のない感情に接して、癒されることでフラットな自分を取り戻しています。（文＝リアルサウンド編集部）