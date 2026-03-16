Get Together Go シグネチャーブラック

完実電気は、House of Marleyブランドより、ポータブルスピーカー「Get Together Go」を3月19日に発売する。カラーはシグネチャーブラックとクリームの2色。価格はオープンで、市場想定価格は29,990円前後。

REGRINDシリコンと滑らかな竹素材を使用した、「単なるポータブルスピーカーにとどまらず、サステナブルなオーディオと洗練されたデザインを体現する一台」としている。ボトルオープナーを内蔵し、「旅先や、パーティー、アウトドアでの集まりでも、このさりげない機能があればスマートに楽しめる」としている。

クリーム

ボトルオープナーを内蔵している

シーンに合わせて選べる、Marley Signature Sound/Bass Boost/Outdoor Modeの3つのEQモードを搭載し、サウンドを自在にカスタマイズできる。

Bluetooth 6.0準拠で、コーデックはAAC、SBCをサポート。Auracast機能により、同モデルのスピーカーを複数台連携し、臨場感あるサウンドを楽しめる。最大20時間の連続再生が可能。

グリルカバーは取り外し可能。「上質な機能性と洗練されたスタイルに調和するよう設計されている」とする。雰囲気を演出するライトも備えている。

USB-CとAUX端子を備える。IP67等級の防水・防塵性能を装備。

再生周波数帯域は100Hz～20kHz。インピーダンスは4Ω。外形寸法は30×7.8×10.7cm(幅×奥行き×高さ)。重量は約1.35kg。充電用USB-Cケーブルなどが付属する。