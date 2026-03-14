お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（62）が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。昨年11月1日にスタートしたインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」を巡るネット上の“デマ”に言及した。

松本は「ダウンタウンプラス、会員が50万人から20万人に激減wwww」としたまとめサイトのスクリーンショットを投稿し、「めちゃくちゃウソです！」と完全否定した。

「高須クリニック」院長・高須克弥氏は「明確にダウンタウンプラスの松本人志の商品価値下落を狙ったテロ攻撃です。高須クリニックが三顧の礼を尽くしてお迎えした松本人志氏の渾身のCMの商品価値を下げる営業妨害です」とし「ウソを広めてまっちゃんの価値を下げようとしている輩をこらしめましょう。代理として刑事告訴、民事裁判やっていいですか？許可ください」と投稿。

これを受けて松本は「是非！ウソです ありがとうございます」とリプライ。高須氏は「トランプなみの容赦ないかっちゃんの攻撃を止めたまっちゃんの優しさに感動なう」と返していた。