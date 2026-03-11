3月7日、女優の戸田恵梨香が、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本対韓国戦を観戦し、大きな話題を呼んだ。試合観戦で身につけていた“高級ネックレス”も注目を集めている。

戸田は試合当日のInstagramのストーリーズで、韓国戦を見守ったことを報告。侍ジャパンのユニホーム姿で、WBCフィールドリポーターを務める元プロ野球選手・糸井嘉男とのツーショット写真も投稿した。試合観戦で、戸田がつけるアクセサリーが話題にあがった。

「戸田さんは耳にリングが2つ重なったゴールドのピアス、首元にも同じ色のネックレスをつけていました。これらは高級ジュエリーブランド『Cartier（カルティエ）』のものと見られ、ピアスは約100万円、ネックレスは約600万円だとして、X上で拡散されることになったのです」（スポーツ紙記者）

「600万円ネックレス」が思わぬ注目を集めたが、戸田と同じタイミングで「高級アイテム」を披露した人物がいた。

「元AKB48の板野友美さんが、3月8日のInstagramで半年前に購入したイギリスの高級外車『RANGE ROVER（レンジローバー）イヴォーク』の写真を投稿したのです。この車は、公式サイトによれば661万円（メーカー希望小売価格）と記されています。SNSでは、『同じ値段なのバグる』と、戸田さんのネックレスと板野さんの愛車が“ほぼ同額”という点で、大きな注目を集めています」（芸能担当記者）

実際、Xでも、

《戸田恵梨香すごすぎ》

《戸田恵梨香さりげなさすぎて到底600万には見えない》

《野球観戦に軽装で600万のネックレスを付ける辺り戸田さんは本物だよ》

など、驚く声があがっている。

「戸田さんは2023年9月のカルティエの没入体験型イベント『THE UNLIMITED-カルティエ ウォッチ 時を超える』に登壇するなど、同ブランドと多くかかわっています。野球観戦でユニホームというラフな服装にハイブランドのアクセサリーを合わせても、変に浮いて見えないことで、戸田さんの“着こなし”を支持する人もいたようです」（前出・芸能担当記者）

戸田は2019年のNHK連続テレビ小説『スカーレット』でヒロインを務め、2026年も1月期の日曜劇場『リブート』（TBS系）や、4月にNetflixで配信されるドラマ『地獄に堕ちるわよ』など、女優業は好調だ。CMでも、活躍の幅を広げている。

「2025年にイタリアのラグジュアリーブランド『GUCCI（グッチ）』のブランドアンバサダーに就任しました。一方で、『爽健美茶』のブランドアンバサダーにも起用されるなど、ハイブランドだけではなく、多くの人になじみのある商品の“顔”も務めています。2000年代から多くのドラマに出演してきた戸田さんですが、CM効果でさらに幅広い世代に認知されそうです」（同前）

車とほぼ同じ金額のアクセサリーを着こなせるのも、戸田の強みかもしれない。