サンドウィッチマンの伊達みきおが１１日、ブログを更新。今年も宮城県気仙沼市で東日本大震災の日を迎えるとし、１５年前の震災の日の夜の恐ろしい光景を振り返った。

伊達は震災当日、気仙沼でロケをしている最中に被災。すぐに山に上がったため、津波の被害は免れたが、故郷が津波にのまれていく風景を忘れたことはない。「今年も宮城県気仙沼市に来ています。震災当日を含めると、この日は１６年連続で気仙沼にいるんだなー」と毎年必ず訪れているという。

「今年は、我々が１５年前に津波から避難した安波山ではなく、あの日の午前中にロケで行っていた場所で１４時４６分を迎えるつもり」だという。

ブログを書いているのは「１１日の午前１時」で気仙沼から見る星空が「綺麗で、本当に綺麗で。。東京と同じ空とは思えないほどの星空。たった５分空を眺めると流れ星が必ず見られる星空」とその美しさを伝えるも、「本来、こんなに綺麗な星空なのに、震災の日の夜、気仙沼の空はオレンジ色でした。津波で重油タンクが流されて、その重油に火がつき、とにかく火事が凄くて空まで明るかった。何年経っても、あの怖かった時間とか音とか匂いは忘れない」とつぶやいた。

今回も気仙沼の人たちとたくさん話をしたといい「無事だった我々なんかにはどうやったって同じ気持ちにはなれないけど、これからもできる限り寄り添って生きたい。あの津波から共に逃げて助かった事には変わりないから」とも記した。

そして「俺ら、１５年前はまだ３６歳だったんだ。５１歳だもんなー。今。経験した大人が、しっかりと子供達に伝えていかないとですね。改めて、この日は強く思います」と結んでいた。