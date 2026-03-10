THE RAMPAGEが10日、公式サイトを通じ、韓国公演の中止を発表した。当初、同公演は昨年11月に開催を予定していたが、メンバーの川村壱馬の活動休止に伴い、公演を延期すると発表していた。

同サイトで「2025年11月22日(土)に開催を予定しておりました『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER" 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』につきまして、昨年延期のご案内をさせていただいておりましたが、関係各所と慎重に協議を重ねた結果、誠に残念ながら当初の形での公演は中止することとなりました」と発表。

国内外のファンに向けて「本公演を楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、このようなご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「THE RAMPAGEとしては、韓国公演を楽しみにしてくださっていた皆さまにパフォーマンスをお届けしたいという強い思い」があるとし、現在、新たな形での公演開催を模索していることも報告。「韓国の皆さまにお会いできる日を、メンバー・スタッフ一同心から楽しみにしております。詳細につきましては、決まり次第あらためてご案内いたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです」と伝えた。