【新華社ロサンゼルス3月10日】米カリフォルニア州で6日まで4日間開かれた自然食品博覧会「ナチュラル・プロダクツ・エキスポ・ウエスト2026」に中国企業が200社以上出展した。

中国企業の出展を取りまとめた中国医薬保健品輸出入商会の担当者によると、環境に配慮したグリーン健康食品で巨大な市場を持つ欧米先進国ではここ数年、これまで主に原材料の供給やOEM生産を担ってきた中国企業がブランド力の強化に取り組み、技術力やイノベーションを通じて市場シェアを拡大しているという。

福建省福州市から出展した福建仙芝楼生物科技のブースでは、霊芝（れいし）が来場者の目を引いた。同社は有機霊芝の育種研究や栽培、生産・検査、販売を一貫して手がけ、製品は世界30余りの国・地域に販売されている。李曄（り・よう）董事長は、欧米市場の自然・有機食品に対する需要はここ数年で明らかに拡大し、中国企業により多くの機会をもたらしていると述べた。

４日、多くの来場者でにぎわう「ナチュラル・プロダクツ・エキスポ・ウエスト２０２６」。（オレンジ郡＝新華社配信／邱晨）

キャンディーブランド「阿麦斯（Amos）」を展開する深圳阿麦斯食品の馬恩多（ば・おんた）董事長によると、同社では海外市場が事業の3分の2を占め、特に米国は最大級の海外市場だという。馬氏は、主力製品の「Amos」と「Biobor」は米国や日本など70以上の国・地域で販売されているとし、国際市場を引き続き開拓していくことに自信を示した。

メキシコの栄養食品企業ゴリニュートリションの代表、ペドロ・サリナス氏は、同社が産業チェーン上の中国企業と緊密な協力関係を維持していると説明。博覧会を通じてより多くの中国企業との協力を進めることに期待を寄せ、グリーン健康食品分野の中国企業の信用と品質を信頼していると語った。

ナチュラル・プロダクツ・エキスポ・ウエストには世界の自然食品・健康食品メーカー3千社余りが出展。グリーン健康食品とその原料、機能性食品、各種栄養食品、天然ケア製品などが展示された。（記者/高山）

