全治半年の前園真聖、リハビリ開始 負傷箇所も公開 エールが殺到
元サッカー日本代表でタレントの前園真聖が10日にインスタグラムを更新。番組収録中に全治6ヶ月のケガを負った彼がリハビリ開始を報告した。
【写真】前園真聖、負傷箇所を公開
バラエティ番組のロケ中に負ったケガで右膝外側半月板損傷と診断され、6日には手術も受けていた前園。そんな彼が「今日からリハビリが始まりました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、松葉杖を両手に持って歩く後ろ姿が収められていて、さらに右膝に氷のうを乗せた様子も見ることができる。
投稿の中で松葉杖と氷のうについて「しばらくの間はずっと一緒です。よろしくお願いします」とコメント。ファンからは「前園さん、ゆっくり養生なさって下さい」「心を休めながら、リハビリ頑張って下さい！」「決して無茶はなさらず…」といった労いの声が集まっている。
引用：「前園真聖」インスタグラム（@noritakekinashi_official）
