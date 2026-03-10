【ネットで大流行】「イタリアンブレインロット」が書籍に!? - 絵さがし、キャラクター図鑑、特製シール付き
宝島社は3月12日、『ザビャンのブレインロット学校絵さがしBOOK』(1,485円)を発売する。
『ザビャンのブレインロット学校絵さがしBOOK』(1,485円)
子どもたちの間で爆発的な人気を誇るインターネット発のミームキャラクター"イタリアンブレインロット"の、日本初書籍が発売される。
本書はYouTubeやTikTokで活躍し、大ヒット曲「トゥントゥントゥンサフールに恋している」を生み出したザビャン氏の解釈に基づいて描かれた「ブレインロット学校」を舞台に、登場キャラクターの世界観をたっぷり楽しめる絵さがし本。バレリーナ・カプチーナ、カプチーノ・アサシーノ、チンパンジーニ・バナニーニなど、100体以上の個性豊かなキャラクターが登場。教室やプール、遠足先の公園などのにぎやかな場面にあふれかえるキャラクターたちの中から、指定されたキャラクターやモチーフをさがして遊べる。図鑑ページも充実し、大人も子どもも楽しめる一冊。人気キャラクターの特製シールもついてくる。
なお同社では、「本書はミームとして認知されているイタリアンブレインロットの世界観を著者の解釈に基づき表現したものであり、登場するキャラクターの権利を主張するものではない」としている。
絵さがし
キャラクター図鑑/特製シール
