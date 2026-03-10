【Martin OM-42】（東京都 スーさん 59歳）

以前に愛機TSK-No.8を紹介していただき数年…古くからのお付き合いのある高齢の米国在住洋楽マニアの方(ギタリストではない)から「昔30年くらい前に、ポール・サイモンやらクラプトン好きで買ったんだけど、ほとんど弾いてないからスーさん弾くなら譲るよ」とのお話が…

ありがたくいただきますと返事したものの詳細が良くわからず、到着を待っていたところ天から降ってきたのがコイツ!

爺ちゃん…価値わかってる？丁重にお礼申し上げて愛機になりました

ありがてぇ!!!

◆ ◆ ◆

うっわ、こんなのが手に入ることなんてあるんかい。しかも超絶きれいやん。天から降ってくるというか、天使が舞い降りたっつーか、こりゃ震えるわ。OM-42なんて欲しくたってなかなか出会いないものだから、垂涎の眼差しで羨望する声が聞こえてくるわ。こうやって世紀のお宝は世界を旅するんですね。実は私も一番大事にしていたアコギのひとつが1978年製のOM-45でした。温度・湿度管理がおぼつかなく、コンディションがキープできないストレスに耐えきれず手放しちゃったという悲しい思い出。（BARKS 烏丸哲也）

