【俺の楽器・私の愛機】1978「天から降ってきたビンテージ」
【Martin OM-42】（東京都 スーさん 59歳）
以前に愛機TSK-No.8を紹介していただき数年…古くからのお付き合いのある高齢の米国在住洋楽マニアの方(ギタリストではない)から「昔30年くらい前に、ポール・サイモンやらクラプトン好きで買ったんだけど、ほとんど弾いてないからスーさん弾くなら譲るよ」とのお話が…
ありがたくいただきますと返事したものの詳細が良くわからず、到着を待っていたところ天から降ってきたのがコイツ!
爺ちゃん…価値わかってる？丁重にお礼申し上げて愛機になりました
ありがてぇ!!!
◆ ◆ ◆
うっわ、こんなのが手に入ることなんてあるんかい。しかも超絶きれいやん。天から降ってくるというか、天使が舞い降りたっつーか、こりゃ震えるわ。OM-42なんて欲しくたってなかなか出会いないものだから、垂涎の眼差しで羨望する声が聞こえてくるわ。こうやって世紀のお宝は世界を旅するんですね。実は私も一番大事にしていたアコギのひとつが1978年製のOM-45でした。温度・湿度管理がおぼつかなく、コンディションがキープできないストレスに耐えきれず手放しちゃったという悲しい思い出。（BARKS 烏丸哲也）
★皆さんの楽器を紹介させてください
「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。
（1）投稿タイトル
（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー
（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ
（2）楽器名（ブランド・モデル名）
（例）トラヴィス・ビーン TB-1000
（例）自作タンバリン 手作り3号
（3）お名前 所在 年齢
（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳
（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳
（4）説明・自慢トーク
※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。
（5）写真
※最大5枚まで
●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ