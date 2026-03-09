3/16¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Î¡ÖÍµÈ¥¼¥ß¡×¢§¥®¥ã¥ëÁ¾º¬vsÂç¿©¤¤¥á¥À¥ê¥¹¥È·³¡õÀ¤³¦²¦¼Ô¡ª¿·À±Âç¿©¤¤ÌÔ¼Ô¤¬ÃÂÀ¸SP
¸µÆüËÜÂåÉ½¥á¥À¥ê¥¹¥È·³ÃÄ¡õ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦ºÇÂ®4³¬µéÀ©ÇÆ¸µ²¦¼Ô¤ÈÇú¿©£²ÈÖ¾¡Éé¡ªÇúÀ¹¤ê²ÆìÎÁÍý¤Ç¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¥Ô¥ó¥Á¡ª¿·À±Âç¿©¤¤ÌÔ¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¢¦¹©Æ£ÇÀ±à¤ÇÀäÉÊ¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¼ý³Ï
¢þ¤ß¤É¤³¤í
¢¦¸µ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°4³¬µé²¦¼Ô¤ÎÅÄÃæ¹±À®¤¬½é»²Àï¡ª3.2kgÄ¶¤Î´Ú¹ñÎÁÍý¡ª¥á¥¬À¹¤ê¥¥ó¥Ñ¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Õ¤©¡Á¤æ¡ÁÊ¡ÅÄÍªÂÀ¤¬°ÕÃÏ¤ÎÇú¿©¡ª¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÂìÂô¤¬5²óÌÜ´°¿©ÌÜ»Ø¤¹¡ª
¢¦Âç¿©¤¤¥á¥À¥ê¥¹¥È·³ÃÄ¤¬»²Àï¡ª¸µ½ÀÆ»½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â»³è½²Ã¡õ¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂÀÅÄÇ¦¤¬¶Ã°Û¤Î¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¡ª¿·À±Âç¿©¤¤ÌÔ¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤Ç´°¿©¤¬Ï¢È¯¡ª¡©
¢¦¹©Æ£ÇÀ±à¤Ï¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¼ý³Ï¤Çµæ¶Ë¤Î´³¤·°òºî¤ê¤ËÄ©Àï
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä
¡Ú¶µ¼ø¡ÛÍµÈ¹°¹Ô
¡ÚÈë½ñ¡Û¿åËÎËãÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡Ú¥¼¥ßÀ¸¡Ûºä¾åÇ¦¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡¢Ìðºî·ó¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡¡¤Û¤«
¡Ú¥í¥±½Ð±é¡Û¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡¢ÅÄÃæ¹±À®¡¢Ê¡ÅÄÍªÂÀ¡Ê¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¡Ë¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡¢¹â»³è½²Ã¡¢ÂÀÅÄÇ¦¡¢¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¡¤Û¤«