コースレコード直後に大胆チェンジ 佐久間朱莉のウェッジ哲学
＜ダイキンオーキッドレディス 最終日◇8日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞2日目に「62」をマークして首位に浮上。そのまま後続に影も踏ませなかった昨季女王の佐久間朱莉。実は大会中に大胆なセッティング変更を行っていた。
【写真】無茶苦茶スピンが入りそう これが女王が選んだ“新ウェッジ”
昨年からウッド類は前モデルの『G430』を継続使用するなど、大きな変更はない。ただしウェッジには、最新モデルとなる『s259』を投入している。2日目にはトーナメントコースレコードに並ぶ「62」をマーク。2003年大会2日目の具玉姫（ク・オッキ、韓国）以来となるビッグスコアだった。爆発的なスコアで首位に躍り出た直後、実はウェッジを交換していた。50度のウェッジでシャフト違いのものに入れ替え、3日目以降を戦った。もともとはアイアンシャフトの流れに合わせていた50度だが、担当者によると「およそ5グラム重い」シャフトに変更したという。実戦を重ねるなかで、「重さがあった方がよかったというショットがいくつかあった」というフィードバックを受け、あらかじめ用意していたウェッジを手渡した。シャフトはいずれも日本シャフト製のプロトタイプ。プロトタイプからプロトタイプへの変更のため分かりづらいが、50度をよりウェッジらしいフィーリングに近づける狙いがあった。なお、今年から54度と58度のシャフトは日本シャフトの『MODUS 105wedge』に変更している。これも担当者によれば「ウェッジなりのしなり方で、バンスが効いて、フェースに乗るようなシャフト」にしているという。その効果もあってか、3日目に開幕からの連続ボギーなし記録更新がかかった8番パー3では、ふわりと上げたボールをピンそば1.5メートルにつけ、見事なパーセーブ。思わずサムアップが飛び出し、44ホール連続ノーボギーの記録更新を果たした。さらにウェッジについて聞くと、ロフトピッチも実に興味深い。表記は50、54、58度だが、実際には48、52、57度とロフトを立てて使用している。それなら最初からそのロフト帯のウェッジを入れればいいのでは？そう考えてしまうが、そこには女王ならではのフィーリングが隠されている。ロフトを立てるとグース度合（オフセット）が大きくなり、バンスは減る。もともとウェッジを立てて使っており、新ウェッジになってからも「オフセットがあるとつかまりがよく右のミスがあまりない」（担当者）という理由から、この仕様を継続している。続けて担当者も「球を見る限り、オフセットがあった方がよさそう」と分析。そのため既存のロフト帯のウェッジではなく、ロフトを2度立てたフェースアングルが好みなのかもしれない。なお、ロフトを2度立てる前提でバウンス角を多めに設定しているのもポイントだ。あまりセッティングを大きく変えるタイプではないが、この14本には昨季女王のこだわりが随所に散りばめられている。（文・齊藤啓介）【佐久間朱莉の優勝ギア】1W：ピン G430 MAX 10K（9° レジオフォーミュラMB＋S55 45?）3W：ピン G430 MAX（15° レジオフォーミュラMB+ S55）7W：ピン G430 MAX（21° レジオフォーミュラMB+ S65）5U：ピン G430（26° N.S.PROプロトタイプ）5I：ピンi240（N.S.PRO MODUS3 HYBRID G.O.S.T）6〜7I：ピン BLUEPRINT S（N.S.PRO プロトタイプ)8〜W：ピン BLUEPRINT T（N.S.PRO プロトタイプ)50（48）,54（52）,58（57）：ピン S259（N.S.PRO プロトタイプ）PT： ピン SCOTTSDALE DS72BALL：タイトリスト Pro V1x
<ゴルフ情報ALBA.Net>
新ウェッジ投入、4U→7Wで“距離問題”も解決 佐久間朱莉が『G430』を替えない理由【勝者のギア】
佐久間朱莉 プロフィール＆成績
女王・佐久間朱莉が開幕44H連続ボギーなしの新記録樹立 不動裕理以来のVレコードも目前
今季のPING勢の使用クラブが判明！『G440K』は鈴木愛を筆頭に4名が採用する他、未発表パターも3人使用
竹田麗央無念… 米女子中国大会最終成績
【写真】無茶苦茶スピンが入りそう これが女王が選んだ“新ウェッジ”
昨年からウッド類は前モデルの『G430』を継続使用するなど、大きな変更はない。ただしウェッジには、最新モデルとなる『s259』を投入している。2日目にはトーナメントコースレコードに並ぶ「62」をマーク。2003年大会2日目の具玉姫（ク・オッキ、韓国）以来となるビッグスコアだった。爆発的なスコアで首位に躍り出た直後、実はウェッジを交換していた。50度のウェッジでシャフト違いのものに入れ替え、3日目以降を戦った。もともとはアイアンシャフトの流れに合わせていた50度だが、担当者によると「およそ5グラム重い」シャフトに変更したという。実戦を重ねるなかで、「重さがあった方がよかったというショットがいくつかあった」というフィードバックを受け、あらかじめ用意していたウェッジを手渡した。シャフトはいずれも日本シャフト製のプロトタイプ。プロトタイプからプロトタイプへの変更のため分かりづらいが、50度をよりウェッジらしいフィーリングに近づける狙いがあった。なお、今年から54度と58度のシャフトは日本シャフトの『MODUS 105wedge』に変更している。これも担当者によれば「ウェッジなりのしなり方で、バンスが効いて、フェースに乗るようなシャフト」にしているという。その効果もあってか、3日目に開幕からの連続ボギーなし記録更新がかかった8番パー3では、ふわりと上げたボールをピンそば1.5メートルにつけ、見事なパーセーブ。思わずサムアップが飛び出し、44ホール連続ノーボギーの記録更新を果たした。さらにウェッジについて聞くと、ロフトピッチも実に興味深い。表記は50、54、58度だが、実際には48、52、57度とロフトを立てて使用している。それなら最初からそのロフト帯のウェッジを入れればいいのでは？そう考えてしまうが、そこには女王ならではのフィーリングが隠されている。ロフトを立てるとグース度合（オフセット）が大きくなり、バンスは減る。もともとウェッジを立てて使っており、新ウェッジになってからも「オフセットがあるとつかまりがよく右のミスがあまりない」（担当者）という理由から、この仕様を継続している。続けて担当者も「球を見る限り、オフセットがあった方がよさそう」と分析。そのため既存のロフト帯のウェッジではなく、ロフトを2度立てたフェースアングルが好みなのかもしれない。なお、ロフトを2度立てる前提でバウンス角を多めに設定しているのもポイントだ。あまりセッティングを大きく変えるタイプではないが、この14本には昨季女王のこだわりが随所に散りばめられている。（文・齊藤啓介）【佐久間朱莉の優勝ギア】1W：ピン G430 MAX 10K（9° レジオフォーミュラMB＋S55 45?）3W：ピン G430 MAX（15° レジオフォーミュラMB+ S55）7W：ピン G430 MAX（21° レジオフォーミュラMB+ S65）5U：ピン G430（26° N.S.PROプロトタイプ）5I：ピンi240（N.S.PRO MODUS3 HYBRID G.O.S.T）6〜7I：ピン BLUEPRINT S（N.S.PRO プロトタイプ)8〜W：ピン BLUEPRINT T（N.S.PRO プロトタイプ)50（48）,54（52）,58（57）：ピン S259（N.S.PRO プロトタイプ）PT： ピン SCOTTSDALE DS72BALL：タイトリスト Pro V1x
<ゴルフ情報ALBA.Net>
新ウェッジ投入、4U→7Wで“距離問題”も解決 佐久間朱莉が『G430』を替えない理由【勝者のギア】
佐久間朱莉 プロフィール＆成績
女王・佐久間朱莉が開幕44H連続ボギーなしの新記録樹立 不動裕理以来のVレコードも目前
今季のPING勢の使用クラブが判明！『G440K』は鈴木愛を筆頭に4名が採用する他、未発表パターも3人使用
竹田麗央無念… 米女子中国大会最終成績